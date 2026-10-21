Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 97.70 - 98.70

Посол Индии: ITEC стала важной опорой партнерства Индии и Кыргызстана

232  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посольство Индии в Бишкеке отметило 62-ю годовщину со дня образования Индийской программы технического и экономического сотрудничества (ITEC). Эта программа стала одной из самых известных и авторитетных в мире. Повысить свою квалификацию на всемирно известных курсах стремятся молодые специалисты из разных стран, в том числе из Кыргызстана. Программа не только дает дополнительные современные знания в той или иной области, она объединяет людей разных стран и континентов, знакомит с историей и культурой Индии.

Встречи выпускников программы ITEC проводятся посольством Индии в Бишкеке ежегодно. И выпускники их ждут, потому что это еще одна возможность вернуться в дружескую атмосферу учебных дней, в мир чарующей Индии. Такие мероприятия, как подчеркнул перед его началом в интервью VB.KG Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав нацелены на возобновление связей между Индией и выпускниками ITEC в Кыргызстане, которые являются связующим мостом, способствующим укреплению дружбы, взаимопонимания, особенно на уровне гуманитарного обмена, между двумя странами.

В мероприятии, организованном посольством Индии в Бишкеке, приняли участие выпускники программы ITEC этого года, заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Лира Сулайманова, представители посольства, СМИ.

В начале встречи по традиции зажгли лампу, без этого ритуала не обходится ни одно большое событие в Индии. Огонь по индийской философии символизирует чистоту, доброту, удачу и силу. Наличие живого света означает отсутствие тьмы и злых сил. А свет символизирует знание, тьма - невежество. Знание устраняет невежество, как свет устраняет тьму. Знание – это еще и непреходящее внутреннее богатство, благодаря которому могут быть достигнуты все внешние достижения. Чтобы преклониться перед знанием как величайшим из всех форм богатства, и зажигается лампа. Ее пламя всегда устремлено вверх. А, стало быть, приобретенные знания приводят к высшим идеалам. И действительно свет индийской лампы на протяжении уже 62 лет осветил дорогу для 200 с лишним тысяч выпускников программы из 160 стран-партнеров на всех континентах.

- Для меня большая честь приветствовать всех на праздновании 62-й годовщины Индийской программы технического и экономического сотрудничества (ITEC), флагманской инициативы Индии по наращиванию потенциала и партнерству в области развития. Созданная в 1964 году программа ITEC стала важной опорой партнерства Индии в области развития и успешным примером сотрудничества Юг-Юг, основанного на взаимном уважении, равенстве, партнерстве и общем прогрессе.

За эти годы программа значительно расширилась. С 2014 года более 80 000 специалистов из более чем 160 стран воспользовались ее инициативами по наращиванию потенциала. Сегодня ITEC ежегодно предоставляет более 14 000 мест на 400 курсах, в 100 с лишним учебных заведениях по всей Индии. Эти курсы охватывают различные области, включая государственное управление, информационные технологии, здравоохранение, йогу, образование, сельское хозяйство, менеджмент, женское лидерство, искусственный интеллект, кибербезопасность и возобновляемую энергетику. Помимо профессиональной подготовки, участники также имеют возможность познакомиться с богатой культурой, традициями и гостеприимством Индии, - сказал, открывая встречу, Бирендер Сингх Ядав.

По его словам, сотрудничество Индии в области развития руководствуется философией "Васудхаива Кутумбакам" - "Весь мир - одна семья. Как подчеркнул премьер-министр Нарендра Моди, партнерские отношения Индии в области развития определяются приоритетами и потребностями стран-партнеров, с акцентом на наращивание потенциала, развитие человеческих ресурсов и коллективный прогресс. "Мы считаем, что инвестиции в людей, укрепление институтов и обмен знаниями необходимы для устойчивого и инклюзивного развития", - подчеркнул посол.

- Индия и Кыргызская Республика поддерживают теплые и дружественные отношения, основанные на исторических и цивилизационных связях. Наше стратегическое партнерство отражает нашу общую приверженность укреплению двустороннего сотрудничества. Наращивание потенциала является важным аспектом наших отношений на протяжении более трех десятилетий. Кыргызские специалисты из государственных учреждений, университетов и других организаций, включая участников из Бишкека, Оша, Джалал-Абада и других регионов, получили пользу от программ обучения ITEC в Индии. Помимо наращивания гражданского потенциала, Индия обучила немало военнослужащих кыргызской армии в рамках программы ITEC Министерства обороны, что еще больше укрепило профессиональные навыки и двустороннее оборонное сотрудничество, - отметил господин посол.

Он подчеркнул, что посольство Индии в Бишкеке прилагает постоянные усилия для содействия более широкому участию в программе ITEC, пояснив, что процесс отбора упрощен, что информация о предстоящих курсах регулярно публикуется на официальных страницах посольства в социальных сетях.

Программа индийского технического и экономического сотрудничества – одна из ведущих программ сотрудничества между Кыргызстаном и Индией, правительство которой предоставляет молодым специалистам нашей страны ежегодно сто стипендий ITEC в гражданской и оборонной сферах. По сравнению с другими странами это во много раз больше. Присутствие более 1500 выпускников ITEC в Кыргызстане - государственных и муниципальных служащих, представителей научных кругов отражает отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, особенно в повышении потенциала и обмена опытом. И количество таких специалистов продолжает расти.

От имени Министерства науки, высшего образования и инноваций искреннюю благодарность правительству Индии за реализацию данной программы в нашей стране выразила замминистра Лира Сулайманова. "Между нашими странами существуют глубокое взаимопонимание, теплые, тесные и дружеские взаимоотношения. Нас связывают глубокие историко-культурные связи. Перед нами стоят общие цели и задачи по продвижению нашего региона на мировой арене. В этой связи программа ITEC очень важна для нас и представляет огромную ценность, поскольку дает возможность нашим молодым специалистам повысить свою квалификацию в лучших учебных заведениях", - отметила она.

Впечатления же об Индии и о программе самих ее участников были настолько искренними и эмоциональными, что их восторг передался всем гостям праздника. "Говорят, что одни путешествия приводят нас в новые места, а другие меняют наш взгляд на мир. Для меня поездка в Индию стала и тем, и другим, - сказала руководитель международного отдела Конгресса женщин Кыргызстана Гулайым Эшбаева. - Будучи участницей 61-й учебной программы ITEC по развитию лидерских навыков для женщин в Нью-Дели, я получила ценные знания, обрела верных друзей и осознала нечто невероятно важное: лидерство - это не только наши личные достижения, но и то, какие возможности мы открываем для других.

В Индии женщины разных стран и культур объединились ради общей цели: учиться, расти и вести за собой. Мы обменивались идеями, делились опытом и учились друг у друга. Возможно, мы говорили на разных языках и были родом из разных частей света, но нас объединяло общее стремление - вносить позитивные изменения в жизнь общества. В этом и заключается истинная сила программы ITEC. Она не просто соединяет государства. Она объединяет людей, способных менять мир к лучшему. Я вернулась в Кыргызстан не только с новыми знаниями, но и с ответственностью применить их с пользой".

Торжественность встрече придавали чарующая индийская музыка и танцы, исполненные известным в Кыргызстане народным ансамблем "Каухар".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462432
Теги:
Индия, праздник, сотрудничество, культура, посол, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  