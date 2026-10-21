Посол Индии: ITEC стала важной опорой партнерства Индии и Кыргызстана

Посольство Индии в Бишкеке отметило 62-ю годовщину со дня образования Индийской программы технического и экономического сотрудничества (ITEC). Эта программа стала одной из самых известных и авторитетных в мире. Повысить свою квалификацию на всемирно известных курсах стремятся молодые специалисты из разных стран, в том числе из Кыргызстана. Программа не только дает дополнительные современные знания в той или иной области, она объединяет людей разных стран и континентов, знакомит с историей и культурой Индии.

Встречи выпускников программы ITEC проводятся посольством Индии в Бишкеке ежегодно. И выпускники их ждут, потому что это еще одна возможность вернуться в дружескую атмосферу учебных дней, в мир чарующей Индии. Такие мероприятия, как подчеркнул перед его началом в интервью VB.KG Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав нацелены на возобновление связей между Индией и выпускниками ITEC в Кыргызстане, которые являются связующим мостом, способствующим укреплению дружбы, взаимопонимания, особенно на уровне гуманитарного обмена, между двумя странами.

В мероприятии, организованном посольством Индии в Бишкеке, приняли участие выпускники программы ITEC этого года, заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Лира Сулайманова, представители посольства, СМИ.

В начале встречи по традиции зажгли лампу, без этого ритуала не обходится ни одно большое событие в Индии. Огонь по индийской философии символизирует чистоту, доброту, удачу и силу. Наличие живого света означает отсутствие тьмы и злых сил. А свет символизирует знание, тьма - невежество. Знание устраняет невежество, как свет устраняет тьму. Знание – это еще и непреходящее внутреннее богатство, благодаря которому могут быть достигнуты все внешние достижения. Чтобы преклониться перед знанием как величайшим из всех форм богатства, и зажигается лампа. Ее пламя всегда устремлено вверх. А, стало быть, приобретенные знания приводят к высшим идеалам. И действительно свет индийской лампы на протяжении уже 62 лет осветил дорогу для 200 с лишним тысяч выпускников программы из 160 стран-партнеров на всех континентах.

- Для меня большая честь приветствовать всех на праздновании 62-й годовщины Индийской программы технического и экономического сотрудничества (ITEC), флагманской инициативы Индии по наращиванию потенциала и партнерству в области развития. Созданная в 1964 году программа ITEC стала важной опорой партнерства Индии в области развития и успешным примером сотрудничества Юг-Юг, основанного на взаимном уважении, равенстве, партнерстве и общем прогрессе.

За эти годы программа значительно расширилась. С 2014 года более 80 000 специалистов из более чем 160 стран воспользовались ее инициативами по наращиванию потенциала. Сегодня ITEC ежегодно предоставляет более 14 000 мест на 400 курсах, в 100 с лишним учебных заведениях по всей Индии. Эти курсы охватывают различные области, включая государственное управление, информационные технологии, здравоохранение, йогу, образование, сельское хозяйство, менеджмент, женское лидерство, искусственный интеллект, кибербезопасность и возобновляемую энергетику. Помимо профессиональной подготовки, участники также имеют возможность познакомиться с богатой культурой, традициями и гостеприимством Индии, - сказал, открывая встречу, Бирендер Сингх Ядав.

По его словам, сотрудничество Индии в области развития руководствуется философией "Васудхаива Кутумбакам" - "Весь мир - одна семья. Как подчеркнул премьер-министр Нарендра Моди, партнерские отношения Индии в области развития определяются приоритетами и потребностями стран-партнеров, с акцентом на наращивание потенциала, развитие человеческих ресурсов и коллективный прогресс. "Мы считаем, что инвестиции в людей, укрепление институтов и обмен знаниями необходимы для устойчивого и инклюзивного развития", - подчеркнул посол.

- Индия и Кыргызская Республика поддерживают теплые и дружественные отношения, основанные на исторических и цивилизационных связях. Наше стратегическое партнерство отражает нашу общую приверженность укреплению двустороннего сотрудничества. Наращивание потенциала является важным аспектом наших отношений на протяжении более трех десятилетий. Кыргызские специалисты из государственных учреждений, университетов и других организаций, включая участников из Бишкека, Оша, Джалал-Абада и других регионов, получили пользу от программ обучения ITEC в Индии. Помимо наращивания гражданского потенциала, Индия обучила немало военнослужащих кыргызской армии в рамках программы ITEC Министерства обороны, что еще больше укрепило профессиональные навыки и двустороннее оборонное сотрудничество, - отметил господин посол.

Он подчеркнул, что посольство Индии в Бишкеке прилагает постоянные усилия для содействия более широкому участию в программе ITEC, пояснив, что процесс отбора упрощен, что информация о предстоящих курсах регулярно публикуется на официальных страницах посольства в социальных сетях.

Программа индийского технического и экономического сотрудничества – одна из ведущих программ сотрудничества между Кыргызстаном и Индией, правительство которой предоставляет молодым специалистам нашей страны ежегодно сто стипендий ITEC в гражданской и оборонной сферах. По сравнению с другими странами это во много раз больше. Присутствие более 1500 выпускников ITEC в Кыргызстане - государственных и муниципальных служащих, представителей научных кругов отражает отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, особенно в повышении потенциала и обмена опытом. И количество таких специалистов продолжает расти.

От имени Министерства науки, высшего образования и инноваций искреннюю благодарность правительству Индии за реализацию данной программы в нашей стране выразила замминистра Лира Сулайманова. "Между нашими странами существуют глубокое взаимопонимание, теплые, тесные и дружеские взаимоотношения. Нас связывают глубокие историко-культурные связи. Перед нами стоят общие цели и задачи по продвижению нашего региона на мировой арене. В этой связи программа ITEC очень важна для нас и представляет огромную ценность, поскольку дает возможность нашим молодым специалистам повысить свою квалификацию в лучших учебных заведениях", - отметила она.

Впечатления же об Индии и о программе самих ее участников были настолько искренними и эмоциональными, что их восторг передался всем гостям праздника. "Говорят, что одни путешествия приводят нас в новые места, а другие меняют наш взгляд на мир. Для меня поездка в Индию стала и тем, и другим, - сказала руководитель международного отдела Конгресса женщин Кыргызстана Гулайым Эшбаева. - Будучи участницей 61-й учебной программы ITEC по развитию лидерских навыков для женщин в Нью-Дели, я получила ценные знания, обрела верных друзей и осознала нечто невероятно важное: лидерство - это не только наши личные достижения, но и то, какие возможности мы открываем для других.

В Индии женщины разных стран и культур объединились ради общей цели: учиться, расти и вести за собой. Мы обменивались идеями, делились опытом и учились друг у друга. Возможно, мы говорили на разных языках и были родом из разных частей света, но нас объединяло общее стремление - вносить позитивные изменения в жизнь общества. В этом и заключается истинная сила программы ITEC. Она не просто соединяет государства. Она объединяет людей, способных менять мир к лучшему. Я вернулась в Кыргызстан не только с новыми знаниями, но и с ответственностью применить их с пользой".

Торжественность встрече придавали чарующая индийская музыка и танцы, исполненные известным в Кыргызстане народным ансамблем "Каухар".