В Кыргызстан пытались ввезти ювелирные изделия на 9,6 млн сомов

Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) пресекли попытку ввоза в Кыргызстан 376 ювелирных изделий общей стоимостью более 9,6 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение выявлено в международном аэропорту "Манас" в Бишкеке. При проверке обнаружены 147 золотых изделий общим весом 396 граммов и 229 серебряных изделий весом 1 кг 979 граммов. Сопроводительные документы на драгоценности отсутствовали.

По данному факту наложен административный штраф. Также проведены предусмотренные законодательством юридические и налоговые процедуры.

В ГНС напомнили о необходимости соблюдать установленные требования при перемещении ювелирных изделий из драгоценных металлов и иметь соответствующие сопроводительные документы.