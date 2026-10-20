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В Кыргызстан пытались ввезти ювелирные изделия на 9,6 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) пресекли попытку ввоза в Кыргызстан 376 ювелирных изделий общей стоимостью более 9,6 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение выявлено в международном аэропорту "Манас" в Бишкеке. При проверке обнаружены 147 золотых изделий общим весом 396 граммов и 229 серебряных изделий весом 1 кг 979 граммов. Сопроводительные документы на драгоценности отсутствовали.

По данному факту наложен административный штраф. Также проведены предусмотренные законодательством юридические и налоговые процедуры.

В ГНС напомнили о необходимости соблюдать установленные требования при перемещении ювелирных изделий из драгоценных металлов и иметь соответствующие сопроводительные документы.


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URL: https://www.vb.kg/462438
Теги:
аэропорт, золото, Кыргызстан, Документ, ГНС
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