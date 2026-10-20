В Кыргызстане утвердили новые правила досудебного урегулирования споров

С 1 января 2027 года в Кыргызстане для отдельных категорий споров станет обязательной информационная встреча с медиатором перед обращением в суд. Соответствующее постановление № 704 Кабинет министров принял 16 октября 2026 года во исполнение Закона "О медиации". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Новый порядок не предусматривает принудительного примирения. Обязательной будет только первоначальная встреча, на которой медиатор объяснит сторонам возможности урегулирования конфликта без судебного разбирательства.

Если участники спора не захотят продолжать процедуру медиации, они смогут получить соответствующую справку и обратиться в суд.

Правило распространяется на утверждённые категории гражданско-правовых споров, а также на преступления небольшой и менее тяжкой категории на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

До 20 декабря 2026 года Министерство юстиции должно обеспечить интеграцию Единого государственного реестра медиаторов с информационными системами судов и правоохранительных органов. При этом должны соблюдаться требования по защите персональных данных и конфиденциальности процедуры.

Также предусмотрено создание межведомственной рабочей группы с участием государственных органов, Палаты медиаторов и Адвокатуры Кыргызстана. Она займётся подготовкой инфраструктуры, профессиональных стандартов и запуском консультационного канала, через который граждане смогут получить помощь в выборе медиатора.

Кроме того, до 20 декабря правительству представят порядок предоставления медиативной помощи за счёт государства в рамках системы гарантированной государством юридической помощи.