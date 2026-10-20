Шакира - только начало. Кыргызстан готов к событиям мирового масштаба

18 октября на стадионе Bishkek Arena состоялся концерт мировой суперзвезды Шакиры, собравший более 40 тысяч зрителей. Билеты приобрели представители 36 стран, а международная аудитория составила более 10 тысяч человек, включая иностранных туристов, гостей страны и зарубежных студентов.

Концерт вызвал широкий положительный отклик. Тысячи зрителей поделились эмоциями в социальных сетях. Сама Шакира опубликовала фотографии из Бишкека и написала: "Люблю Кыргызстан и его народ. Спасибо за невероятное шоу!" Её публикация стала ещё одним поводом рассказать о Кыргызстане многомиллионной международной аудитории.

Высокую оценку получила и организация мероприятия: бесплатные автобусы, удобный доступ на стадион, зоны питания и условия для комфортного пребывания зрителей. Это уже четвёртое масштабное мероприятие на Bishkek Arena, подтвердившее готовность страны принимать события мирового уровня.

В Управлении делами Президента КР отметили:

"Кыргызстан доказал, что способен принимать события мирового масштаба. Ранее по поручению Президента Садыра Жапарова наша команда организовала церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников, получившую широкое международное освещение. Теперь состоялся концерт Шакиры, которая сама публично поблагодарила Кыргызстан.

Это не просто концерты и шоу. Это новые туристы, развитие бизнеса, международное признание и дополнительные возможности для нашей страны. Наша задача - не останавливаться на достигнутом. Шакира - это только начало. Впереди новые мировые звёзды и масштабные проекты".

Важно отметить, что концерт удалось провести благодаря сотрудничеству с частными организаторами, инвесторами и партнёрами без выделения средств государственного бюджета на гонорар артистки.

Параллельно Управление делами Президента КР в рамках своих полномочий продолжает модернизацию туристической инфраструктуры, включая находящиеся в его ведении природные парки "Ала-Арча" и "Каракол", санаторно-курортные и другие объекты. Главная цель - создать современные, комфортные и доступные условия для отдыха жителей Кыргызстана и иностранных туристов, повысить качество обслуживания, раскрыть туристический потенциал страны и сделать Кыргызстан ещё более привлекательным для путешественников со всего мира.

Кыргызстан открывает новую страницу в развитии событийного туризма и укрепляет свои позиции как площадка для крупнейших международных мероприятий в Центральной Азии.