Где бишкекчане могут приобрести уголь к отопительному сезону

В Бишкеке в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду работают 29 угольных баз и пунктов продажи твёрдого топлива. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Для удобства жителей опубликованы адреса и контактные телефоны точек реализации угля во всех четырёх районах города.

Свердловский район:

1. ул. Достоевского, 1, тел. 0550 288 881

2. мкр. Нижняя Ала-Арча, ул. Кыргыз, контур № 902, тел. 0505 28 07 02

3. с. Маевка / мкр. Нижняя Ала-Арча, ул. Кыргыз, контур № 818, тел. 0706 72 24 44

4. мкр. Нижняя Ала-Арча, ул. Кыргыз, 16, тел. 0701 95 77 77

5. с. Лебединовка, ул. Калинина, 1-я линия, 8/1, тел. 0705 11 86 11

6. с. Ленинское, объездная дорога, контур № 963 (Дордой-2), тел. 0705 72 57 55

7. ж/м Келечек, ул. 14, участок № 9, тел. 0501 11 11 86

8. мкр. Нижняя Ала-Арча, ул. Курманалиева, пересечение с ул. Элебесова, тел. 0708 60 43 91

Ленинский район:

1. ж/м Ак-Ордо, ул. Аят, пересечение с ул. Э. Иманалиева, контур 98, тел. 0502 50 03 04

2. с. Новопавловка, ул. Крупская, 283А, тел. 0702 088 97 01

3. ул. Мурманская, 67А, тел. 0705 718 77 71

4. ул. Мурманская, 126, тел. 0708 73 80 79

5. ул. Сарыкулова, 6Б (ул. Алыкулова), тел. 0703 13 67 51

6. ул. Алыкулова, 3, тел. 0708 98 24 55

7. ул. Дэн Сяопина, 306, тел. 0709 99 06 53

8. ул. Мурманская, 122, 122А, тел. 0704 81 81 81

9. ул. Дэн Сяопина, 308, тел. 0702 88 28 78

10. ул. Алыкулова, 1д/1, тел. 0555 94 88 94

11. ул. Махатма Ганди, контур 79, тел. 0701 91 60 50

Первомайский район:

1. ул. Иманалы Айдарбекова (бывшая Молодая Гвардия), 337, тел. 0705 17 11 85

2. Северная объездная дорога, контур 383, тел. 0707 55 46 55

3. ул. Саадаева, 8Б, тел. 0706 63 35 50

4. с. Пригородное, ул. Юбилейная, 50, тел. 0704 15 05 08

5. с. Озерное, вдоль основной дороги, тел. 0700 87 08 41

6. Дача-СУ, "Триотажник Б.Ш.", тел. 0708 55 51 30

Октябрьский район:

1. мкр. Кок-Жар, ул. Достоевского, 97К, тел. 0705 41 48 03

2. мкр. Кок-Жар, ул. Полевая, 1/7, тел. 0557 09 99 11

3. мкр. Кара-Жыгач, ул. Сары-Озон/Обрен, 1/1, тел. 0709 40 40 51

4. ул. Льва Толстого, б/н, тел. 0709 99 06 53

В мэрии рекомендуют перед посещением пунктов продажи уточнять наличие угля по указанным контактным номерам.