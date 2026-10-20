Цифровизация и ИИ станут приоритетами Кыргызстана в ТюркПА

Сегодня, 20 октября, Кыргызстан принял председательство в Парламентской ассамблее тюркских государств (ТюркПА). Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Церемония состоялась в конгресс-холле "Ырыс-Ордо" в Бишкеке в рамках заседания Совета Ассамблеи. Председатель Курултая Казахстана Айбек Дадебай передал торага Жогорку Кенеша Марлену Маматалиеву символический молот.

После передачи председательства заседание продолжилось под руководством кыргызской стороны.

Выступая перед участниками, Марлен Маматалиев обозначил основные направления предстоящей работы. Среди них совершенствование законодательства в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта, развитие транспортно-экономических связей, расширение участия молодёжи в парламентской деятельности, а также сотрудничество в сферах образования, науки и культуры.

"Сегодня перед ТюркПА стоят новые задачи. Сотрудничество между нашими странами должно не только отражать историческую и культурную общность, но и приносить конкретные результаты, способные улучшить повседневную жизнь граждан", - подчеркнул он.

По словам торага, в условиях геополитических и экономических изменений особое значение приобретают транспортные коридоры, энергетическая и продовольственная безопасность.

В период председательства Кыргызстан намерен уделить внимание взаимодействию постоянных комиссий, сотрудничеству молодых парламентариев и женщин-депутатов, а также расширению связей с экспертным сообществом.

В заседании Совета приняли участие председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова, председатель Курултая Казахстана Айбек Дадебай, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш и торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев.

Участники также обсудили повестку XV пленарного заседания ТюркПА.