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Госслужащим предлагают платные обследования для раннего выявления болезней

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке проходит пилотный проект профилактических медицинских обследований (Check-up) для государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Кыргызстана.

Программа реализуется с октября по 31 декабря 2026 года на базе Центра семейной медицины № 6. Её цель - раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Участникам предлагают несколько пакетов обследований: базовый, терапевтический, а также специализированные программы для мужчин и женщин разных возрастных групп.

В зависимости от выбранного пакета предусмотрены консультации врачей, лабораторные анализы, инструментальные исследования и оценка основных показателей здоровья. По результатам семейный врач подготовит заключение и при необходимости даст рекомендации по дальнейшему медицинскому наблюдению.

Стоимость обследований составляет от 2 029 до 3 886 сомов. Участники самостоятельно выбирают и оплачивают подходящий пакет.

Для прохождения Check-up необходимо обратиться в регистратуру ЦСМ № 6. Приём организован по предварительно сформированным графикам, чтобы обследования не мешали оказанию медицинской помощи прикреплённому населению.

Результаты будут учитываться в цифровом модуле Check-up информационной системы Sanarip Clinic.

После завершения пилотного проекта Минздрав проанализирует расходы, организацию обследований и полученные результаты. На этой основе планируется разработать предложения по единому прейскуранту и дальнейшему внедрению профилактических программ.


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URL: https://www.vb.kg/462450
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, здоровье, чиновник
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