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Маматалиев предложил назвать улицу в Астане именем Жусупа Абдрахманова

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Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев предложил присвоить имя государственного деятеля Жусупа Абдрахманова одной из улиц Астаны. Об этом сообщает пресс-служба парламента Кыргызстана.

Предложение прозвучало на встрече с председателем Курултая Казахстана Айбеком Дадебаем, прибывшим в Бишкек для участия в заседаниях Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА).

В ходе обсуждения культурно-гуманитарного сотрудничества Айбек Дадебай также сообщил, что одной из улиц Талдыкоргана присвоено имя выдающегося государственного деятеля Жусупа Абдрахманова"

Отдельное внимание участники встречи уделили строительству альтернативной автомобильной дороги Алматы - Иссык-Куль. Маматалиев отметил стратегическое значение проекта для развития транспортного сообщения, увеличения товарооборота и туристических потоков между двумя странами.

Стороны также обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепление межпарламентских связей и взаимодействие в рамках международных организаций.

По словам Маматалиева, необходимо активизировать работу Межпарламентского совета, расширить сотрудничество профильных комитетов и продолжить развитие парламентской дипломатии.

"Доверительный диалог между главами государств способствует укреплению стратегического партнёрства и союзнических отношений двух соседних народов. Теперь нам необходимо развивать межпарламентское сотрудничество на соответствующем высоком уровне", - отметил торага.

Айбек Дадебай подтвердил заинтересованность Казахстана в дальнейшем взаимодействии между парламентами, включая работу депутатских групп дружбы и сотрудничество в рамках МПА СНГ, ПА ОДКБ и ТюркПА.

Участники встречи также затронули вопросы культурно-гуманитарных связей, в том числе сохранения памяти исторических деятелей двух стран.

В завершение Марлен Маматалиев пригласил казахстанского коллегу посетить Кыргызстан с официальным визитом и предложил провести в его рамках четвёртое заседание Межпарламентского совета.


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URL: https://www.vb.kg/462452
Теги:
Казахстан, сотрудничество, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ТюркПА
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