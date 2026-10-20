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Главы парламентов Турции и Узбекистана прибыли в Бишкек на заседания ТюркПА

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В Бишкек с рабочими визитами прибыли председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

В международном аэропорту "Манас" турецкую делегацию встретили заместитель торага Жогорку Кенеша Болот Ибрагимов и депутат Жаныбек Аматов.

Танзилу Нарбаеву в аэропорту встретила заместитель торага Жогорку Кенеша Жылдыз Таалайбек кызы.

В рамках рабочих визитов руководители парламентов проведут встречи на высоком уровне и примут участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА). При этом Узбекистан участвует в работе Ассамблеи в качестве наблюдателя.

Сегодня, 20 октября, в Бишкеке проходят заседание Совета ТюркПА и XV пленарное заседание Ассамблеи.


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URL: https://www.vb.kg/462453
Теги:
визит, Турция, Узбекистан, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ТюркПА
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