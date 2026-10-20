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Из Молдовы в КР экстрадировали обвиняемого в мошенничестве на 15 млн сомов

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В Кыргызстан из Молдовы экстрадировали гражданина А.Р. обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Кыргызстана.

По данным следствия, мужчина под предлогом заключения сделок по купле-продаже автомобилей входил в доверие к гражданам и обманным путём завладевал их деньгами.

Общий материальный ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 15 млн сомов.

Обвиняемый находился в международном розыске. Его экстрадиция стала возможной благодаря взаимодействию Генеральной прокуратуры Кыргызстана с компетентными органами Молдовы.

После прибытия в страну мужчину водворили в следственный изолятор.


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URL: https://www.vb.kg/462456
Теги:
Генеральная прокуратура, Молдова, мошенничество, Кыргызстан, автомобили
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