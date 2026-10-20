Глава МИД КР встретился с председателем Национального совета Швейцарии

20 октября министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провёл встречу с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Пьер-Андре Пажем. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-швейцарского сотрудничества, уделив особое внимание развитию политического диалога, укреплению межпарламентских связей и взаимодействию в рамках международных организаций.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул важность регулярного обмена опытом между законодательными органами двух стран. По его словам, межпарламентский диалог способствует укреплению взаимопонимания и продвижению совместных инициатив.

Участники встречи также рассмотрели возможности расширения торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам международной повестки.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии кыргызско-швейцарских отношений и практического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.