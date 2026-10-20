Алена Аршинова: "Наша цель дать старт молодежи Кыргызстана"

Евразийский экономический союз служит мощным драйвером развития для России и Кыргызстана, помогая государствам уверенно расти на фоне мировой экономической рецессии, при этом Кыргызстан сегодня демонстрирует одни из самых высоких темпов роста во многом благодаря интеграционным возможностям. Об этом председатель Совета АНО "Евразия" и депутат Госдумы РФ Алена Аршинова заявила журналистам на открытии Евразийского центра русского языка, культуры и инклюзии в Нарыне.

Выступая перед представителями СМИ, она поделилась своими теплыми эмоциями от поездки в регион.

"С удовольствием пребываю в Нарыне, на юге Кыргызской Республики. Я здесь впервые и просто поражена невероятными пейзажами - никогда раньше не видела ничего подобного. Нас очень гостеприимно приняли полномочный представитель президента, его команда и местные жители. Очень здорово, что нам дали такую возможность здесь открыть уже второй центр поддержки русского языка, культуры, инклюзии", - отметила она.

Алёна Аршинова также рассказала об успешном опыте работы первого центра и востребованности таких инициатив среди молодежи.

"И первый мы открыли в Бишкеке, который пользуется большой популярностью. Уже 37 тысяч участников, которые нашли для себя дела приятные в виде дополнительного образования на русском языке, или это специальные технологические занятия, или это занятия театральные, или это кружки, которые помогают постигать литературу, потому что русский язык - это язык культуры, это язык космоса, это язык технологий", - пояснила она.

Она обратила особое внимание на укрепление межгосударственного сотрудничества и стратегическую роль лидеров двух стран.

"Наши президенты - президент России Владимир Путин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров - делают очень многое для того, чтобы поддерживать не только объединяющие наши страны и наши народы исторические основы, культурные традиции, ценности, но и делают всё, чтобы наш Евразийский экономический союз развивался, чтобы стратегическое партнерство двух стран - России и Кыргызстана - развивалось, и чтобы наше поколение выросло в сотрудничестве друг с другом, в совместных проектах, в дружбе, в мире и в достатке", - добавила директор организации.

В завершение Алена Аршинова выразила признательность местным педагогам и поблагодарила жителей за теплый прием, подчеркнув, что организация намерена и дальше расширять свою деятельность.

"Мы с большим удовольствием благодарим тех педагогов, которые уже работают в Бишкеке на базе этого центра, учителей, которые помогают это сделать, и, конечно, хотим, чтобы воодушевленные педагоги в Нарыне тоже нам помогли это сделать, поэтому вот все вместе с дружным коллективом работаем над этим, чтобы дать большое будущее, большой старт новым поколениям детей, молодежи Кыргызской Республики", - заключила она.