Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 97.70 - 98.70

В Нарыне открылся Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии

342  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в Нарыне состоялось официальное открытие Евразийского центра русского языка, культуры и инклюзии. Торжественное мероприятие собрало множество гостей: событие посетили педагоги, представители различных образовательных учреждений, чиновники, а также студенты и школьники. Стоит отметить, что сам центр уже начал свою работу несколько месяцев назад: на сегодняшний день здесь занимаются 150 детей, для которых открыты 15 кружков по самым разным направлениям, а также ведется обучение волонтеров, помогающих в работе центра.

Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Нарынской области Нурбек Сатаров в своем выступлении выразил глубокую признательность организаторам, подчеркнув значимость этого шага для региона.

"Уверен, что центр создаст благоприятные условия для повышения профессионального мастерства учителей, развития интереса учащихся к знаниям, а также раскрытия творческого и интеллектуального потенциала молодёжи. Особо хочу отметить инклюзивное направление деятельности центра. Любой ребёнок, независимо от своих возможностей и индивидуальных особенностей, имеет право на образование, развитие и полноценное участие в жизни общества. И только то общество, в котором уделяется внимание каждому ребёнку и ценятся способности каждого человека, может уверенно двигаться по пути устойчивого развития", - подчеркнул Нурбек Сатаров.

Председатель Координационного совета АНО "Евразия" Алена Аршинова рассказала о том, как зарождалась идея открытия филиала и насколько тепло регион встретил эту инициативу.

"Мы искренне благодарим за поддержку такого проекта, как открытие Центра русского языка, культуры и инклюзии в Нарыне и Нарынском районе. Приятно осознавать, что это уже второй подобный центр, который автономная некоммерческая организация "Евразия" запускает в Кыргызской Республике. Инициатива оказалась востребованной: когда мы предложили открыть центр в Бишкеке, коллеги сразу поддержали идею и предложили пойти дальше - открыть центр на юге и в Нарыне. Оказалось, что одного центра в Нарыне мало, поэтому мы с огромным удовольствием реализовали этот проект при поддержке Президента Садыра Жапарова, руководства области и местных жителей", - пояснила она.

Она также подчеркнула глубокую духовную связь между нашими народами и общие ценности. "Наша главная сила - в памяти предков, в голосах наших родителей, бабушек и дедушек, которые живут в нас и отражаются в нашей истории, традициях и культуре. Это культура народов Кыргызстана, кыргызский язык, а также русский язык, объединяющий нас и помогающий сохранять общие ценности, дружить и общаться. Поддерживая русский язык здесь, мы сохраняем преемственность поколений и тесные гуманитарные связи", - добавила она.

Завершая свое выступление, Алена Аршинова выразила благодарность руководству двух стран за определяющий вклад в международное сотрудничество. "Мы счастливы сегодня присутствовать на открытии центра на гостеприимной нарынской земле. Здесь будут звучать счастливые детские голоса, ребята смогут изучать русский язык, науку и культуру, а также рассказывать о богатой кыргызской культуре миру. Особая роль в этом принадлежит педагогам, которые воспитывают не просто интеллектуально развитых личностей, а настоящих граждан своих стран и мира. Хочется выразить искреннюю благодарность президентам России и Кыргызстана - Владимиру Путину и Садыру Жапарову, которые задают конструктивный тон общения на евразийском пространстве и во всем мире. Мы рады поддерживать такие инициативы делами", - заключила она.

Известная российская певица Пелагея, также разделившая радость этого праздника с жителями Нарына, отметила важность сохранения памяти и межкультурного диалога.

"Из поколения в поколение передаются память, традиции и любовь к семье и родине. Открытие центра русского языка - это шаг к знакомству с великой культурой и сближению друг с другом. Россию и Кыргызстан объединяет общая история и крепкие человеческие связи, а русский язык помогает им развиваться дальше: через учебу, работу и творчество. Знание еще одного языка открывает молодым людям дополнительные возможности и ключи к пониманию мира. Пусть этот центр станет живым пространством, где звучит музыка, рождаются новые идеи и крепнет дружба. Поздравляю всех с этим замечательным событием!", - отметила она.

В завершение официальной части мероприятие продолжилось яркой и насыщенной концертной программой.

Напомним, первый Евразийский центр русского языка и культуры был открыт АНО "Евразия" в Бишкеке в 2025 году накануне государственного визита в Кыргызстан президента России Владимира Путина. Успешный опыт первого центра стал основой для дальнейшего развития проекта и открытия новых площадок в регионах страны.

Справочно: АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия "Евразии" - объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтерства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте. "Евразия" открывает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журналистов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, волонтерские и гуманитарные миссии. За два года инициативы "Евразии" поддержали больше 300 тысяч единомышленников из более чем 80 стран.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462459
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  