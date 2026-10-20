В Нарыне открылся Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии

Сегодня в Нарыне состоялось официальное открытие Евразийского центра русского языка, культуры и инклюзии. Торжественное мероприятие собрало множество гостей: событие посетили педагоги, представители различных образовательных учреждений, чиновники, а также студенты и школьники. Стоит отметить, что сам центр уже начал свою работу несколько месяцев назад: на сегодняшний день здесь занимаются 150 детей, для которых открыты 15 кружков по самым разным направлениям, а также ведется обучение волонтеров, помогающих в работе центра.

Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Нарынской области Нурбек Сатаров в своем выступлении выразил глубокую признательность организаторам, подчеркнув значимость этого шага для региона.

"Уверен, что центр создаст благоприятные условия для повышения профессионального мастерства учителей, развития интереса учащихся к знаниям, а также раскрытия творческого и интеллектуального потенциала молодёжи. Особо хочу отметить инклюзивное направление деятельности центра. Любой ребёнок, независимо от своих возможностей и индивидуальных особенностей, имеет право на образование, развитие и полноценное участие в жизни общества. И только то общество, в котором уделяется внимание каждому ребёнку и ценятся способности каждого человека, может уверенно двигаться по пути устойчивого развития", - подчеркнул Нурбек Сатаров.

Председатель Координационного совета АНО "Евразия" Алена Аршинова рассказала о том, как зарождалась идея открытия филиала и насколько тепло регион встретил эту инициативу.

"Мы искренне благодарим за поддержку такого проекта, как открытие Центра русского языка, культуры и инклюзии в Нарыне и Нарынском районе. Приятно осознавать, что это уже второй подобный центр, который автономная некоммерческая организация "Евразия" запускает в Кыргызской Республике. Инициатива оказалась востребованной: когда мы предложили открыть центр в Бишкеке, коллеги сразу поддержали идею и предложили пойти дальше - открыть центр на юге и в Нарыне. Оказалось, что одного центра в Нарыне мало, поэтому мы с огромным удовольствием реализовали этот проект при поддержке Президента Садыра Жапарова, руководства области и местных жителей", - пояснила она.

Она также подчеркнула глубокую духовную связь между нашими народами и общие ценности. "Наша главная сила - в памяти предков, в голосах наших родителей, бабушек и дедушек, которые живут в нас и отражаются в нашей истории, традициях и культуре. Это культура народов Кыргызстана, кыргызский язык, а также русский язык, объединяющий нас и помогающий сохранять общие ценности, дружить и общаться. Поддерживая русский язык здесь, мы сохраняем преемственность поколений и тесные гуманитарные связи", - добавила она.

Завершая свое выступление, Алена Аршинова выразила благодарность руководству двух стран за определяющий вклад в международное сотрудничество. "Мы счастливы сегодня присутствовать на открытии центра на гостеприимной нарынской земле. Здесь будут звучать счастливые детские голоса, ребята смогут изучать русский язык, науку и культуру, а также рассказывать о богатой кыргызской культуре миру. Особая роль в этом принадлежит педагогам, которые воспитывают не просто интеллектуально развитых личностей, а настоящих граждан своих стран и мира. Хочется выразить искреннюю благодарность президентам России и Кыргызстана - Владимиру Путину и Садыру Жапарову, которые задают конструктивный тон общения на евразийском пространстве и во всем мире. Мы рады поддерживать такие инициативы делами", - заключила она.

Известная российская певица Пелагея, также разделившая радость этого праздника с жителями Нарына, отметила важность сохранения памяти и межкультурного диалога.

"Из поколения в поколение передаются память, традиции и любовь к семье и родине. Открытие центра русского языка - это шаг к знакомству с великой культурой и сближению друг с другом. Россию и Кыргызстан объединяет общая история и крепкие человеческие связи, а русский язык помогает им развиваться дальше: через учебу, работу и творчество. Знание еще одного языка открывает молодым людям дополнительные возможности и ключи к пониманию мира. Пусть этот центр станет живым пространством, где звучит музыка, рождаются новые идеи и крепнет дружба. Поздравляю всех с этим замечательным событием!", - отметила она.

В завершение официальной части мероприятие продолжилось яркой и насыщенной концертной программой.

Напомним, первый Евразийский центр русского языка и культуры был открыт АНО "Евразия" в Бишкеке в 2025 году накануне государственного визита в Кыргызстан президента России Владимира Путина. Успешный опыт первого центра стал основой для дальнейшего развития проекта и открытия новых площадок в регионах страны.

Справочно: АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия "Евразии" - объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтерства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте. "Евразия" открывает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журналистов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, волонтерские и гуманитарные миссии. За два года инициативы "Евразии" поддержали больше 300 тысяч единомышленников из более чем 80 стран.