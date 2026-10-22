Ветеринарная и фитосанитарная служба КР подвела итоги работы за 9 месяцев

Служба ветеринарного и фитосанитарного надзора подвела итоги работы за девять месяцев 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики.

В итоговом совещании приняли участие директор Службы А. Мамыров, сотрудники центрального аппарата, руководители и инспекторы территориальных управлений.

В ходе заседания были заслушаны отчеты региональных подразделений, а также рассмотрены результаты мониторинга, выявленные нарушения законодательства и меры по их устранению.

В рамках ветеринарного надзора специалисты оценили работу скотных рынков, убойных цехов, ветеринарных аптек и точек торговли продуктами питания на предмет соответствия санитарным требованиям. Кроме того, обсуждался ход регистрации и внесения профильных объектов в государственные реестры. Особое внимание участники уделили профилактике инфекционных заболеваний животных и обеспечению продовольственной безопасности страны.

В фитосанитарном блоке ключевыми темами стали предупреждение распространения карантинных вредителей, контроль продукции растительного происхождения, а также проверка импортируемых и экспортируемых товаров. Руководству территориальных управлений поручено усилить работу на местах и оперативно устранять выявленные недочеты.

Отдельно на совещании затронули вопросы антикоррупционной политики и служебной дисциплины. Сотрудников предупредили о недопустимости злоупотребления полномочиями и возникновения конфликта интересов.

Директор ведомства А. Мамыров подчеркнул, что госнадзор должен осуществляться строго в рамках закона, открыто и объективно, без создания искусственных барьеров для предпринимателей.

По итогам встречи ответственным лицам дан ряд поручений по повышению эффективности надзора, качественному ведению реестров и минимизации коррупционных рисков.