МВД Таджикистана внесет колдунов и гадалок в специальную базу данных

МВД Таджикистана создало специальную базу данных для учета гадалок, колдунов, псевдомулл и их клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Таджикистан.

В рамках мер по противодействию суевериям, гаданию, колдовству и иным мошенническим действиям лица, занимающиеся подобной деятельностью, а также их клиенты и близкие будут подлежать постоянному контролю.

В ведомстве уточнили, что в специальную базу данных МВД включаются сведения о гадалках, колдунах, бродячих лжемуллах, лицах, занимающихся проституцией, их клиентах и родственниках, а также о лицах, страдающих наркотической зависимостью, и иных гражданах, связанных с этой сферой. Информация из данного реестра будет предоставляться по запросу соответствующих государственных структур.

МВД Таджикистана призвало граждан держаться подальше от данной категории лиц, чтобы не попасть на специальный учет и не порочить свое имя перед детьми и близкими.