Эксперты в Джакарте высоко оценили модель креативной экономики Кыргызстана

Кыргызская модель развития креативной экономики привлекла внимание международных экспертов на V Всемирной конференции по креативной экономике (WCCE 2026), которая проходит в Джакарте, Индонезия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции Кыргызстана.

В мероприятии участвует делегация Кыргызстана, в состав которой вошли представители Администрации президента, министерств экономики и коммерции, финансов, а также Наблюдательного совета Парка креативных индустрий.

Сопредседатель конференции, международный эксперт Джон Ньюбигин, говоря о разнообразии мировых подходов к развитию креативных индустрий, первым привел в пример Парк креативных индустрий Кыргызстана. Он отметил уникальность кыргызской модели, сочетающей предпринимательские инициативы с государственными механизмами поддержки.

Исследователь культурных и креативных индустрий Лондонского университета Голдсмитс Мартин Смит также высоко оценил этот опыт. По его словам, еще шесть лет назад он не мог представить, что страна, не имеющая выхода к морю и удаленная от океана, создаст собственную модель стимулирования креативной экономики.

Сегодня, как отметил эксперт, Кыргызстан демонстрирует, каким образом налоговые инструменты могут способствовать развитию целого сектора. Смит считает, что этот опыт заслуживает изучения и применения другими государствами.

В сообщении министерства отмечается, что Кыргызстан стал первой страной в мире, внедрившей специальный льготный налоговый режим для всех направлений креативных индустрий. Модель Парка креативных индустрий предусматривает налоговые преференции, виртуальное резидентство и отсутствие территориальной привязки. Присоединиться к нему могут участники из разных стран.

Развитие креативной экономики закреплено в числе приоритетов государственной политики указом президента Садыра Жапарова от 21 апреля 2022 года № 123. Создание Парка креативных индустрий стало одним из практических шагов в этом направлении.

Конференция WCCE 2026 объединяет представителей государств, международных организаций и экспертов. Одной из ее тем является подготовка "Джакартского видения креативной экономики", которое планируется продвигать на уровне ООН.