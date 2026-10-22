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Кыргызстан впервые проведёт чемпионат по длинным нардам

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- Самуэль Деди Ирие
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В Кыргызстане впервые состоится чемпионат страны по длинным нардам. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Турнир пройдёт в два этапа. Сначала участники поборются за выход в финал в онлайн-формате через приложение Федерации нард России, где представлен спортивный клуб Кыргызстана.

По результатам отборочных соревнований 40 лучших игроков получат право выступить в очном финале, где определится первый в истории чемпион Кыргызстана по длинным нардам.

Победителя ожидают денежный приз и возможность бесплатно отправиться на международный турнир по нардам, общий призовой фонд которого, по информации организаторов, может превысить 500 тысяч долларов.

Ожидается, что проведение чемпионата будет способствовать развитию и популяризации этого вида интеллектуального спорта в стране.


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URL: https://www.vb.kg/462499
Теги:
спорт, Кыргызстан
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