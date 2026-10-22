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"Нефтчи" и "Мурас Юнайтед" разыграют Кубок Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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24 октября на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке состоится финал Кубка Кыргызстана по футболу. За престижный трофей поборются "Нефтчи" из Кочкор-Аты и "Мурас Юнайтед" из Джалал-Абада.

Как сообщили в Кыргызском футбольном союзе, торжественная церемония открытия финала начнётся в 16:00, а сам матч стартует в 18:00.

Обе команды вышли в решающую стадию турнира и теперь встретятся в борьбе за звание обладателя национального Кубка.

Победитель противостояния завоюет Кубок Кыргызстана по футболу сезона 2026 года.


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URL: https://www.vb.kg/462500
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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