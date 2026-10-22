"Барс" укрепил лидерство в Высшей лиге Кыргызстана

В чемпионате Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги продолжаются матчи 27-го тура. По итогам встреч 21 октября каракольский "Барс" увеличил отрыв от ближайшего преследователя, а столичная "Алга" потеряла важные очки в борьбе за чемпионство.

На стадионе "Ынтымак Арена" в Караколе действующий чемпион "Барс" одержал минимальную победу над кантской "Абдыш-Атой" со счётом 1:0. Автором единственного гола стал испанский полузащитник Альберт Торрас Креспо, отличившийся на 49-й минуте.

В параллельной встрече бишкекская "Алга" сыграла вничью с ошским "Алаем" - 1:1. Хозяева открыли счёт на 28-й минуте усилиями Мельникова, однако на 40-й минуте Кими Мерк восстановил равновесие.

После 27 матчей "Барс" лидирует в турнирной таблице с 61 очком. "Алга" занимает второе место с 56 баллами. Следом располагаются "Мурас Юнайтед" (53 очка), "Азия" (52) и "Озгон" (50).

В нижней части таблицы сложная ситуация сохраняется у "Абдыш-Аты", которая занимает 15-е место с 15 очками, и "Кыргызалтына", набравшего 9 баллов.

Ранее в рамках тура "Нефтчи" победил "Токтогул" со счётом 3:2, а "Мурас Юнайтед" обыграл "Дордой" - 2:0.

Оставшиеся матчи 27-го тура запланированы на 22 и 23 октября.