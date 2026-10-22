Погода
$ 87.37 - 87.81
€ 97.70 - 98.70

"Барс" укрепил лидерство в Высшей лиге Кыргызстана

101  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В чемпионате Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги продолжаются матчи 27-го тура. По итогам встреч 21 октября каракольский "Барс" увеличил отрыв от ближайшего преследователя, а столичная "Алга" потеряла важные очки в борьбе за чемпионство.

На стадионе "Ынтымак Арена" в Караколе действующий чемпион "Барс" одержал минимальную победу над кантской "Абдыш-Атой" со счётом 1:0. Автором единственного гола стал испанский полузащитник Альберт Торрас Креспо, отличившийся на 49-й минуте.

В параллельной встрече бишкекская "Алга" сыграла вничью с ошским "Алаем" - 1:1. Хозяева открыли счёт на 28-й минуте усилиями Мельникова, однако на 40-й минуте Кими Мерк восстановил равновесие.

После 27 матчей "Барс" лидирует в турнирной таблице с 61 очком. "Алга" занимает второе место с 56 баллами. Следом располагаются "Мурас Юнайтед" (53 очка), "Азия" (52) и "Озгон" (50).

В нижней части таблицы сложная ситуация сохраняется у "Абдыш-Аты", которая занимает 15-е место с 15 очками, и "Кыргызалтына", набравшего 9 баллов.

Ранее в рамках тура "Нефтчи" победил "Токтогул" со счётом 3:2, а "Мурас Юнайтед" обыграл "Дордой" - 2:0.

Оставшиеся матчи 27-го тура запланированы на 22 и 23 октября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462501
Теги:
Каракол, футбол, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  