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В Минприроды объяснили, почему горят свалки в Канте и Ивановке

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На мусорных свалках в Канте и селе Ивановка Чуйской области выявлены очаги самовозгорания и тления отходов. Причиной стало накопление свалочного газа, в том числе метана. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Представители ведомства во главе с заместителем министра Асель Раимкуловой посетили Ысык-Атинский район, чтобы ознакомиться с ситуацией на полигонах твёрдых бытовых отходов.

Одна из свалок расположена на территории Гагаринского айылного аймака. Она действует с 1970-х годов, занимает 11 гектаров и принимает бытовые отходы из шести населённых пунктов.

По данным министерства, самовозгорание мусора происходит из-за накопления метана, который образуется при разложении органических отходов, в том числе пищевых остатков, травы и веток.

При гниении мусора также выделяется тепло. В глубоких слоях свалки температура может достигать 60–80 градусов. В таких условиях горючие материалы способны воспламеняться, а очаги тления уходят на несколько метров вглубь мусорных масс.

Для решения проблемы Кабинет министров 7 августа 2026 года принял постановление № 525, устанавливающее требования к проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов отходов потребления. В Минприроды рассчитывают, что соблюдение новых норм позволит предотвратить постоянные возгорания, тление мусора и выбросы токсичных веществ.

Мэрия Канта также планирует установить на территории свалки сортировочную линию для отбора пластика, бумаги, алюминиевых банок, стекла и других отходов, пригодных для переработки.

Кроме того, с 2024 года реализуется проект создания мусоросортировочного комплекса стоимостью 30 млн долларов. Он осуществляется на основании меморандума между Минприроды, Евразийским банком развития, Кыргызско-Российским фондом развития и ОсОО "ТазаБио Сервис".

На сегодняшний день завершены четыре из шести компонентов проекта, завершается разработка технико-экономического обоснования. Ввод комплекса в эксплуатацию предварительно запланирован на 2030 год.

Проект предусматривает строительство станции сортировки отходов с линией производства альтернативного топлива RDF, станции компостирования органических отходов мощностью 16,5 тысячи тонн в год, локальных очистных сооружений и складов для хранения вторичного сырья.

В министерстве также сообщили о внедрении системы расширенной ответственности производителей (РОП), направленной на развитие переработки отходов и получение вторичного сырья.

Ведомство намерено усилить мониторинг соблюдения природоохранного законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/462506
Теги:
Минприродресурсов, мусор, Чуйская область, экология
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