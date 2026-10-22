Кыргызстану предложили перенять швейцарский опыт обучения детей бизнесу

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев на встрече с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Пьер-Андре Пажем призвал швейцарских предпринимателей инвестировать в крупные проекты Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Стороны обсудили расширение политических, экономических и культурно-гуманитарных связей, а также укрепление межпарламентского сотрудничества.

Марлен Маматалиев отметил заинтересованность Кыргызстана в развитии сотрудничества со Швейцарией в сферах гидроэнергетики, здравоохранения, образования, туризма, городской инфраструктуры и финансов. Он также напомнил о принятой программе двустороннего сотрудничества на 2026–2029 годы.

"Мы уделяем особое внимание созданию благоприятных условий для иностранных инвесторов, предпринимаются эффективные меры по либерализации экономики, совершенствованию инвестиционного законодательства и созданию свободных экономических зон. В этой связи призываем швейцарских партнеров инвестировать в крупные проекты страны", - заявил торага.

По его словам, между Кыргызстаном и Швейцарией подписано 32 соглашения. При этом существует необходимость дальнейшего расширения договорно-правовой базы и взаимодействия по приоритетным направлениям.

В свою очередь, Пьер-Андре Паж подчеркнул важность сотрудничества с Кыргызстаном. Он предложил активизировать совместную работу в сфере альтернативной энергетики и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, швейцарский парламентарий рассказал об опыте обучения детей предпринимательским навыкам со школьного возраста и предложил наладить обмен опытом в этом направлении.

Присутствовавшие на встрече представители швейцарского бизнеса также обсудили возможности сотрудничества в сфере инвестиций.

В ходе встречи Марлен Маматалиев отметил, что Пьер-Андре Паж посещает Кыргызстан уже в третий раз. Он высоко оценил организованные в Бишкеке марш-парад и концерт швейцарского оркестра "Ландвер", который возглавляет гость.

Торага также ознакомил швейцарского коллегу с работой Жогорку Кенеша и продемонстрировал цифровые возможности зала заседаний. Пьер-Андре Паж положительно оценил реформы кыргызского парламента в сфере цифровизации и электронного документооборота.

В завершение Марлен Маматалиев пригласил его посетить Кыргызстан с официальным визитом в следующем году.

Во встрече приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева, Талайбек Масабиров, Гуля Кожокулова и Исманали Жороев.