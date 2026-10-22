В Баткене троих водителей оштрафовали за превышение норм выбросов

В Баткенском районе троих водителей оштрафовали на общую сумму 22,5 тысячи сомов за превышение допустимых норм выбросов вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

В ходе рейда специалисты проверили более 20 грузовых и легковых автомобилей на соответствие выбросов установленным экологическим нормативам.

По результатам проверки выяснилось, что у некоторых транспортных средств уровень выбросов вредных веществ превышал допустимые нормы.

В отношении трёх водителей составлены протоколы в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 22 тысячи 500 сомов.