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В Кыргызстане создадут госпредприятие "Кыргыз таза суу"

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В Кыргызстане будет создано государственное предприятие "Кыргыз таза суу" при Департаменте развития питьевого водоснабжения и водоотведения Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Решение принято 21 октября на заседании Кабинета министров под председательством Адылбека Касымалиева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Создание предприятия предусмотрено в рамках развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Принятое постановление также направлено на совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность уполномоченных органов в этой сфере.

На заседании Адылбек Касымалиев поручил разработать конкретный план обеспечения питьевой водой каждого села на предстоящие пять лет. При этом особое внимание необходимо уделить эффективному использованию средств, выделяемых на строительство объектов водоснабжения.

Среди основных требований - качество строительных работ, своевременное завершение объектов и соблюдение законодательства.

Эти меры реализуются в рамках поручений президента Садыра Жапарова и определённых им приоритетов развития страны на ближайшие пять лет.

Постановление о создании государственного предприятия "Кыргыз таза суу" вступит в силу через десять дней после официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/462520
Теги:
вода, президент, Кыргызстан, кабмин, Минсельхоз
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