В Кыргызстане более 60 отечественных брендов создали свои франшизы

В Кыргызстане более 60 отечественных брендов разработали собственные франшизы, а общее количество открытых ими точек превысило тысячу. Об этом сообщила председатель Кыргызской ассоциации франчайзинга Сайкал Асылбекова на круглом столе "Франчайзинг без границ".

По её словам, эти компании зарегистрировали товарные знаки, подготовили необходимую документацию и начали расширять деятельность в регионах страны. Некоторые уже выходят на зарубежные рынки.

"В Кыргызстане более 823 тысяч хозяйствующих субъектов, что говорит о большом потенциале развития франчайзинга. Как эксперт могу сказать, что практически любую прибыльную бизнес-модель можно адаптировать под франчайзинговую систему", - отметила Асылбекова.

Она рассказала, что франчайзинг применяется в самых разных направлениях предпринимательства. На международных выставках можно встретить франшизы по выращиванию микрозелени и даже специализированной уборке помещений после происшествий.

В Кыргызстане, по её словам, франчайзинговые компании представлены в семи основных направлениях. Наибольшее количество брендов приходится на общественное питание. Также развиваются франшизы в образовании, медицине, индустрии красоты, информационных технологиях, торговле и сфере услуг для бизнеса.

Говоря об общественном питании, Асылбекова отметила перспективы развития франчайзинга в туристических регионах.

"Население растёт, развивается туризм, увеличивается поток туристов. Поэтому наличие качественных франшиз не только в Бишкеке, но и в регионах, особенно в туристических зонах, очень важно", - подчеркнула она.

Она отметила, что спрос на образовательные услуги связан в том числе с молодым населением Кыргызстана и большим количеством детей школьного и дошкольного возраста.

Среди примеров в других направлениях Асылбекова назвала компании, работающие в сфере медицинских и косметологических услуг, торговли и информационных технологий.

В частности, по её словам, IT Adis разрабатывает собственную франшизу и ставит цель открыть более 50 точек по Кыргызстану в 2027 году.

В торговле она отметила развитие отечественного бренда подарков, который, по приведённым ею данным, за последние полгода открыл десять точек в стране.

Отдельно председатель ассоциации остановилась на перспективах выхода кыргызстанских компаний за рубеж.

"Когда мы говорим о франчайзинге, я думаю, не нужно ограничиваться только рынком Кыргызстана с населением около семи миллионов человек. Наш рынок слишком мал. Центральная Азия объединяется, и вместе мы представляем рынок примерно в 80 миллионов человек", - сказала Асылбекова.

По её мнению, предпринимателям необходимо сначала проверить бизнес-модель на одной точке, затем расширить сеть в Бишкеке и регионах Кыргызстана, после чего выходить на соседние рынки.

"Когда бизнес-модель проверена и в Кыргызстане открыты десятки точек, можно выходить на рынки соседних стран, работать на всю Центральную Азию, а затем двигаться дальше - на мировой рынок", - отметила она.

Для этого, по словам Асылбековой, необходимо сотрудничество с Кыргызпатентом, Министерством иностранных дел, Министерством экономики и коммерции и центром "Кыргызэкспорт".

Одной из главных проблем отрасли она назвала отсутствие единого реестра франшиз, который признавался бы государственными органами и частным сектором.

"Мы хотим поставить создание такого реестра в число приоритетных задач. Необходимо, чтобы кыргызстанские франшизы проходили проверку качества, соответствовали определённым стандартам и формировали хорошую репутацию отечественных брендов", - заявила председатель ассоциации.

Она пояснила, что сегодня на рынке можно встретить предложения, которые называются франшизами, хотя их владельцы не зарегистрировали товарные знаки, не подготовили необходимую документацию и не разработали систему обучения персонала.

"Можно найти десятки тысяч различных предложений о покупке франшиз, но далеко не каждое из них является качественным. Поэтому реестр необходим, чтобы предотвратить неприятные последствия для предпринимателей и будущих инвесторов", - подчеркнула Асылбекова.

Ещё одной серьёзной проблемой она назвала недостаточную защиту интеллектуальной собственности.

По её словам, предприниматели нередко обращаются за помощью уже после того, как возникают споры вокруг их брендов.

В качестве примера Асылбекова рассказала о предпринимателе, который вложил 2,5 миллиона долларов в оборот товаров под собственным брендом. Компания заказывала производство бытовой техники в Турции и Китае, вкладывала средства в маркетинг и продвижение, однако своевременно не зарегистрировала товарный знак.

"Он потратил большие средства, время и усилия, чтобы сделать бренд известным. Но товарный знак не зарегистрировал. Когда предприниматель обратился к нам, мы проверили и выяснили, что знак уже зарегистрирован на другого человека. Теперь ему остаётся либо защищать свои права в судебном порядке, либо вести переговоры, чтобы вернуть собственный бренд", - рассказала она.

Асылбекова подчеркнула, что регистрация товарного знака должна стать одной из первоочередных задач предпринимателя.

"Логотип и бренд - это очень большой актив. Поэтому важно вовремя регистрировать товарный знак и защищать свою интеллектуальную собственность", - сказала она.

Она также обратила внимание на различия в практике регистрации объектов интеллектуальной собственности в Кыргызстане и соседних странах.

По её словам, встречаются случаи, когда определённые объекты не получают регистрацию в Кыргызстане, но регистрируются в Узбекистане. В качестве примера она привела кыргызстанский бренд напитков, столкнувшийся с отказом при попытке зарегистрировать форму бутылки.

Председатель ассоциации считает, что подобные вопросы требуют дополнительного обсуждения с государственными органами.

Ещё одним направлением работы она назвала повышение квалификации предпринимателей.

"У нас есть большая необходимость в открытии школы франчайзинга, над чем мы сейчас работаем. Уже в декабре планируем запустить первый поток для тех, кто хочет повысить качество своей франшизы", - сообщила Асылбекова.

Она также представила предложения Кыргызской ассоциации франчайзинга государственным органам.

Одно из них - включение франчайзинга в программу развития малого и среднего бизнеса до 2030 года.

"Мы хотим от имени ассоциации направить обращение с предложением включить франчайзинг в эту программу. Он помогает развивать регионы, создавать рабочие места, повышать качество предпринимательства и распространять культуру франчайзинга по всей стране", - заявила она.

Среди других предложений - поддержка экспорта кыргызстанских брендов, развитие сотрудничества с дипломатическими учреждениями, расширение доступа предпринимателей к финансированию и создание специальных финансовых продуктов для приобретения франшиз и открытия новых точек.

По мнению Асылбековой, использование проверенных бизнес-моделей может стать дополнительным аргументом для банков при рассмотрении заявок на финансирование.

Она также предложила укреплять инфраструктуру франчайзингового рынка, развивать защиту интеллектуальной собственности, проводить фестивали франшиз и обучающие мероприятия во всех регионах Кыргызстана, в том числе с участием центров поддержки предпринимательства.

"Со своей стороны мы готовы выступать экспертными партнёрами государства при разработке и анализе данных и инициатив", - подчеркнула она.

В завершение выступления она отметила, что развитие франчайзинга может приносить пользу не только предпринимателям, но и работникам, регионам и государству.

"Для населения это новые рабочие места и обучение сотрудников. Для регионов - открытие проверенных бизнес-моделей, которые уже работают в столице или за рубежом. Для предпринимателей - возможность тиражировать успешный бизнес. А для государства - потенциальное расширение налоговой базы, развитие регионов и создание новых рабочих мест", - заключила Сайкал Асылбекова.