Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 97.60 - 98.60

Роман Матвеев: Кооперация поможет развивать рыбоводство в Кыргызстане

386  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанские рыбоводы способны не только полностью закрыть потребности внутреннего рынка, но и успешно выйти на экспорт. Однако для этого отрасли необходимы доступные кредиты, глубокая переработка и объединение производителей. Об этом в интервью редакции VB.KG на выставке "Алтын куз - Агро-2026" рассказал Роман Матвеев, руководитель рыбоводческого кооператива из Кара-Балты.

Сегодня хозяйство специализируется на выращивании карповых видов - белого амура, толстолобика и карпа. Годовой объём производства превышает 500 тонн рыбы, а в распоряжении кооператива находится более 500 гектаров водоёмов на поливных землях.

Главная особенность хозяйства заключается в использовании водоёмов двойного назначения. С одной стороны, совмещение с ирригационной системой обеспечивает постоянную протоку воды, благодаря чему рыба быстро растёт и не имеет характерного запаха тины. С другой стороны, период полива создаёт серьёзные риски: при спуске воды для нужд сельхозпроизводителей существует угроза гибели рыбных запасов.

- В 2025 году приказами министра сельского хозяйства наши водоёмы были признаны пригодными для ведения рыбохозяйственной деятельности, - поясняет Роман Матвеев. - Согласно законодательству об аквакультуре, при спуске воды должен сохраняться так называемый мёртвый уровень - минимальная отметка, ниже которой воду нельзя опускать, чтобы не нанести ущерб биоресурсам. Мы не просим чего-то сверхъестественного. Нам важно соблюдение этого баланса, чтобы планировать производство и не терять выращенные ресурсы.

Участие в выставке "Алтын куз - Агро-2026" кооператив рассматривает как площадку для поиска инвесторов. Руководство готово привлекать партнёров для интенсивного выращивания карпа, амура и осетровых пород, однако для расширения ассортимента требуются современные технологии.

- Соседи по темпам развития рыбной отрасли нас опережают, - отмечает рыбовод. - В Казахстане и Узбекистане есть эффективные меры господдержки, которые позволяют производителям наращивать объёмы. Нам необходимо объединяться, разрабатывать национальную стратегию развития рыбоводства, наладить производство отечественных кормов и вместе решать общие проблемы. Без этого будет сложно конкурировать с импортом.

Одно из самых перспективных и неожиданных направлений, которое планирует освоить кооператив, - выращивание креветок. Идеей Роман Матвеев загорелся после общения с российскими специалистами на профильной выставке в Санкт-Петербурге.

- Мы планируем заключить меморандум о сотрудничестве и попробовать развивать это направление у себя, так как климат Кыргызстана позволяет реализовать такой проект, - делится планами глава кооператива. - Технология предусматривает использование установок замкнутого водоснабжения для содержания маточного поголовья и получения молоди, с последующим её выращиванием в небольших нагульных водоёмах.

Однако реализация проекта упирается в финансирование. Рыбоводам необходимы займы на приобретение оборудования, а с доступностью льготных кредитов под 6% возникают трудности - лимиты быстро разбирают.

Ещё один ключевой барьер отрасли - сезонность. Вылов рыбы привязан к завершению поливного периода, из-за чего осенью на рынок одномоментно выбрасывается колоссальный объём продукции, что сбивает закупочные цены.

- Рыбу необходимо перерабатывать, замораживать и постепенно реализовывать, чтобы не терять в цене, - подчёркивает Матвеев. - У нас есть возможности для глубокой переработки. Например, толстолобика можно коптить, вялить, разделывать на филе и выпускать готовые закуски, в том числе рыбные чипсы. Это поможет справиться с сезонными излишками и обеспечить внутренний рынок, тем более что спрос на рыбу в стране за последние годы заметно вырос.

Потенциал кыргызстанской рыбы подтверждается и международным интересом. В качестве успешного примера Роман Матвеев приводит отечественные форелеводческие хозяйства, чья продукция весом более пяти килограммов вызвала ажиотаж среди российских импортёров.

- Интерес у зарубежных партнёров есть, но для экспорта принципиально важно выдерживать качество и обеспечивать стабильные объёмы, - убеждён руководитель хозяйства. - Нужен постоянный диалог между производителями и государством, чтобы нас слышали и понимали, какие условия необходимы для развития.

Главный вывод рыбоводов из Кара-Балты: рыбной отрасли Кыргызстана пора переходить от разрозненных мелких хозяйств к системной индустрии, где объединение производителей, инвестиции в технологии и поддержка государства обеспечат продовольственную безопасность страны и устойчивый экспорт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462561
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  