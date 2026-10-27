Роман Матвеев: Кооперация поможет развивать рыбоводство в Кыргызстане

Кыргызстанские рыбоводы способны не только полностью закрыть потребности внутреннего рынка, но и успешно выйти на экспорт. Однако для этого отрасли необходимы доступные кредиты, глубокая переработка и объединение производителей. Об этом в интервью редакции VB.KG на выставке "Алтын куз - Агро-2026" рассказал Роман Матвеев, руководитель рыбоводческого кооператива из Кара-Балты.

Сегодня хозяйство специализируется на выращивании карповых видов - белого амура, толстолобика и карпа. Годовой объём производства превышает 500 тонн рыбы, а в распоряжении кооператива находится более 500 гектаров водоёмов на поливных землях.

Главная особенность хозяйства заключается в использовании водоёмов двойного назначения. С одной стороны, совмещение с ирригационной системой обеспечивает постоянную протоку воды, благодаря чему рыба быстро растёт и не имеет характерного запаха тины. С другой стороны, период полива создаёт серьёзные риски: при спуске воды для нужд сельхозпроизводителей существует угроза гибели рыбных запасов.

- В 2025 году приказами министра сельского хозяйства наши водоёмы были признаны пригодными для ведения рыбохозяйственной деятельности, - поясняет Роман Матвеев. - Согласно законодательству об аквакультуре, при спуске воды должен сохраняться так называемый мёртвый уровень - минимальная отметка, ниже которой воду нельзя опускать, чтобы не нанести ущерб биоресурсам. Мы не просим чего-то сверхъестественного. Нам важно соблюдение этого баланса, чтобы планировать производство и не терять выращенные ресурсы.

Участие в выставке "Алтын куз - Агро-2026" кооператив рассматривает как площадку для поиска инвесторов. Руководство готово привлекать партнёров для интенсивного выращивания карпа, амура и осетровых пород, однако для расширения ассортимента требуются современные технологии.

- Соседи по темпам развития рыбной отрасли нас опережают, - отмечает рыбовод. - В Казахстане и Узбекистане есть эффективные меры господдержки, которые позволяют производителям наращивать объёмы. Нам необходимо объединяться, разрабатывать национальную стратегию развития рыбоводства, наладить производство отечественных кормов и вместе решать общие проблемы. Без этого будет сложно конкурировать с импортом.

Одно из самых перспективных и неожиданных направлений, которое планирует освоить кооператив, - выращивание креветок. Идеей Роман Матвеев загорелся после общения с российскими специалистами на профильной выставке в Санкт-Петербурге.

- Мы планируем заключить меморандум о сотрудничестве и попробовать развивать это направление у себя, так как климат Кыргызстана позволяет реализовать такой проект, - делится планами глава кооператива. - Технология предусматривает использование установок замкнутого водоснабжения для содержания маточного поголовья и получения молоди, с последующим её выращиванием в небольших нагульных водоёмах.

Однако реализация проекта упирается в финансирование. Рыбоводам необходимы займы на приобретение оборудования, а с доступностью льготных кредитов под 6% возникают трудности - лимиты быстро разбирают.

Ещё один ключевой барьер отрасли - сезонность. Вылов рыбы привязан к завершению поливного периода, из-за чего осенью на рынок одномоментно выбрасывается колоссальный объём продукции, что сбивает закупочные цены.

- Рыбу необходимо перерабатывать, замораживать и постепенно реализовывать, чтобы не терять в цене, - подчёркивает Матвеев. - У нас есть возможности для глубокой переработки. Например, толстолобика можно коптить, вялить, разделывать на филе и выпускать готовые закуски, в том числе рыбные чипсы. Это поможет справиться с сезонными излишками и обеспечить внутренний рынок, тем более что спрос на рыбу в стране за последние годы заметно вырос.

Потенциал кыргызстанской рыбы подтверждается и международным интересом. В качестве успешного примера Роман Матвеев приводит отечественные форелеводческие хозяйства, чья продукция весом более пяти килограммов вызвала ажиотаж среди российских импортёров.

- Интерес у зарубежных партнёров есть, но для экспорта принципиально важно выдерживать качество и обеспечивать стабильные объёмы, - убеждён руководитель хозяйства. - Нужен постоянный диалог между производителями и государством, чтобы нас слышали и понимали, какие условия необходимы для развития.

Главный вывод рыбоводов из Кара-Балты: рыбной отрасли Кыргызстана пора переходить от разрозненных мелких хозяйств к системной индустрии, где объединение производителей, инвестиции в технологии и поддержка государства обеспечат продовольственную безопасность страны и устойчивый экспорт.