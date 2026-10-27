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"Ордабасы" досрочно выиграл чемпионат Казахстана

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- Самуэль Деди Ирие
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Шымкентский "Ордабасы" досрочно стал чемпионом Казахстана по футболу сезона-2026. Команда обеспечила себе золотые медали за один тур до завершения национального первенства.

Как сообщает NewTimes.kz со ссылкой на Vesti.kz, чемпионский титул определился после матча 29-го тура Казахстанской премьер-лиги, в котором алматинский "Кайрат" сыграл вничью с "Актобе" со счётом 2:2.

Встреча состоялась на Центральном стадионе в Актобе. Потеря очков лишила "Кайрат" математических шансов догнать лидера чемпионата.

За тур до окончания сезона "Ордабасы" опережает алматинский клуб на четыре очка, гарантировав себе первое место в турнирной таблице независимо от результатов оставшихся матчей.

Таким образом, шымкентский клуб досрочно завоевал чемпионский титул, подтвердив своё лидерство в казахстанском футболе по итогам сезона-2026.


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URL: https://www.vb.kg/462583
Теги:
Казахстан, футбол
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