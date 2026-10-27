На островах Кергелен открыли новый вид ослиных пингвинов

На краю света, где свирепствуют штормовые ветры и безжалостно царит дикая природа, исследователи объявили о биологической сенсации. На крайне удалённых Кергеленских островах в Индийском океане, известных также как "острова уныния", учёные обнаружили доселе совершенно неизвестный вид животного: юго-восточного ослиного пингвина. Свое необычное имя птицы, кстати, получили благодаря поразительной особенности: их громкий крик напоминает протяжное ослиное "иа", сообщает Euronews.

Международная группа учёных проанализировала геном 64 животных из десяти колоний и получила впечатляющие результаты. Вопреки прежнему предположению, что речь идёт лишь о подвидах, новое исследование однозначно показывает: существует четыре генетически полностью самостоятельных вида ослиных пингвинов.

Доктор Клеменс Пюц - самый известный в Германии и единственный в стране эксперт по пингвинам. Морской биолог, доктор наук, он изучает жизнь этих небольших птиц уже более тридцати лет. Пингвины, как ни странно, вовсе не рыбы, как многие думают, а, строго говоря, нелетающие морские птицы.

Для него появление четвёртого вида ослиных пингвинов было вполне ожидаемым: "Я в целом этого и ждал: во‑первых, бывшие подвиды заметно и очевидно отличаются внешне, а во‑вторых, уже раньше были научные работы, в которых на основе полученных данных рекомендовалось пересмотреть их классификацию".

Ещё шесть лет назад те же авторы нынешней работы опубликовали доклад, который фактически предвосхищал нынешние результаты.

И всё же сегодняшняя новость не менее впечатляюща, чем место этого научного прорыва.

Животных обнаружили именно на Кергелене - крайне изолированном архипелаге примерно в 4000 километрах от побережья Южной Африки и Австралии. Легендарный первооткрыватель Джеймс Кук назвал этот пустынный район, где сегодня действует лишь одна научная станция, "островами уныния".

Как сообщает британский телеканал BBC, новые анализы ДНК показали, что четыре популяции настолько сильно отличаются друг от друга, что их необходимо признать отдельными видами.

Для исследователя пингвинов Пюца нынешняя публикация стала итогом многолетней работы:

"В данном случае популяции в Индо‑Тихоокеанском регионе и в Атлантике уже были отнесены к подвидам, и необычно как раз то, что ослиный пингвин с Кергеленских островов ранее вообще не был описан как подвид".

Наблюдение за ослиными пингвинами и их анализ уже много лет служат для учёных важным индикатором состояния соответствующих экосистем. Именно их эволюционная приспособленность и особая устойчивость вызывают такой интерес у научного сообщества и могут радикально изменить подход к защите видов во всём мире.

Исследователь пингвинов Пюц объясняет: "Если говорить просто: пока пингвинам хорошо, с их средой обитания всё в порядке. И наоборот: если пингвинам плохо и, к примеру, их численность сокращается, значит, в экосистеме существует серьёзная проблема. Чем лучше мы знаем пингвинов и понимаем их поведение, тем точнее можем выявлять проблемы в их окружении и, в идеале, устранять их".

Тем, кто хочет увидеть ослиных пингвинов совсем рядом и услышать их забавный "ослиный" крик, это можно сделать, например, в зоопарке Вупперталя: там живёт колония ослиных пингвинов, которая регулярно приносит потомство - весной появляются птенцы. Животные обитают в современной скальной экспозиции с большим подводным тоннелем. Ещё один вариант - зоопарк Хагенбек в окрестностях Гамбурга. Там ослиные пингвины живут в зоне "Ледяное море", где их, среди прочего, кормят с руки.

Доктор Клеменс Пюц, родившийся в 1960 году, - морской биолог, доктор наук, который около тридцати лет занимается изучением пингвинов. В 2004 году основанный при его участии фонд Antarctic Research Trustна Фолклендских островах приобрёл несколько небольших нетронутых островков, чтобы сохранить там естественную среду обитания для животных Антарктики и субантарктических регионов.