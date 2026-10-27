Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал взаимоотношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По мнению российского политика, деятельность главы Украины противоречит национальным интересам США в гораздо большей степени, чем любые внешнеполитические вызовы со стороны Каракаса, Тегерана или Гаваны.

В соцсети "Макс" Медведев предложил американскому лидеру обратиться к историческому опыту Соединенных Штатов для решения этой проблемы.

"Что делать Трампу? Ответ есть в американской истории. Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение... Метод, место и способ не имеют значения", - написал заместитель председателя Совбеза РФ.

По оценке зампреда СБ РФ, дальнейшее взаимодействие Вашингтона с действующим украинским руководством приносит Трампу существенно больше издержек, чем гипотетические угрозы от Венесуэлы, Ирана и Кубы вместе взятых.