В Майлуу-Суу планируют построить медицинский центр на 100 коек

В Майлуу-Суу рассматривается возможность строительства нового здания Центра общеврачебной практики на 100 коек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Вопросы улучшения медицинского обслуживания населения обсуждались 23 октября в ходе рабочей поездки президента Садыра Жапарова.

Как отмечается в сообщении, строительство нового здания позволит создать дополнительные условия для оказания медицинской помощи жителям Майлуу-Суу и прилегающих территорий.

Кроме того, Министерство здравоохранения выделило медицинской службе города автомобиль скорой помощи. Ожидается, что это позволит укрепить материально-техническую базу и повысить оперативность реагирования на экстренные вызовы.

В ведомстве отметили, что продолжают работу по развитию медицинской инфраструктуры и повышению доступности медицинской помощи в регионах страны.