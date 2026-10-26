"Игра на миллионы" в MBusiness – призовой фонд превысит 15 млн сомов

С 21 октября 2026 года по 12 января 2027 года MBANK проводит акцию "Игра на миллионы в MBusiness" для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общий призовой фонд составляет более 15 миллионов сомов, а размер главного денежного приза достигает 1 миллиона сомов.

Участвовать в акции могут клиенты MBANK, которые пользуются MBusiness. Подключиться к сервису можно онлайн через приложение MBANK.

Условия акции следующие: за каждую успешную операцию в MBusiness, соответствующую правилам акции, участнику начисляется буква. Из букв нужно собрать слово "МБИЗНЕС" или "МИЛЛИОН". Победителями становятся те, кто первым соберет слово и пройдет проверку операций.

Буквы начисляются за следующие операции:

прием оплаты на QR MBusiness и MKassa; прием оплаты по MPay и MCafe; прием переводов на MBusiness из приложения MBANK; оплата по QR-коду через MBusiness; оплата картой Visa MBusiness через POS-терминалы и в интернете; оплата через сервис MBusiness Pay; оплата налогов и государственных платежей; обмен валюты в MBusiness; международные переводы по SWIFT и Visa Direct Account; оформление кредитов в MBusiness онлайн.

Для каждой операции установлены минимальные суммы и дневные ограничения. Количество букв ограничено.

Акция проходит в три этапа: первый – с 21 октября (с 10:00) по 17 ноября 2026 года, второй – с 18 ноября по 15 декабря 2026 года, третий – с 16 декабря 2026 года по 12 января 2027 года. В конце каждого этапа в 23:59 все собранные буквы сгорают, и новый этап начинается с нуля.

Каждый месяц один победитель получит 1 миллион сомов. Таким образом, за время акции миллионерами могут стать три участника. Еще 20 предпринимателей ежемесячно получат по 200 тысяч сомов. Всего будет разыграно 60 таких призов.

С подробными условиями и правилами акции можно ознакомиться по ссылке.

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