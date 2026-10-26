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Кыргызстан впервые представлен в жюри национального конкурса в Анталье

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Кыргызстанский продюсер, сценарист и режиссёр Эрке Джумакматова вошла в состав жюри кинокритиков имени Сунгу Чапана на 63-м Международном кинофестивале "Золотой апельсин" в Анталье. Фестиваль проходит с 24 по 31 октября.

Согласно информации организаторов, Джумакматова стала одной из трёх членов жюри Национального конкурса наряду с турецкими специалистами в области кино Айше Той Пар и Айдыном Чамом.

"Золотой апельсин", основанный в 1964 году, считается старейшим кинофестивалем Турции.

В официальном сообщении фестиваля отмечается профессиональная деятельность Джумакматовой. Она возглавляет кинокомпанию Oymo Studio LLC, занимает должность заместителя председателя Союза кинематографистов Кыргызстана, является председателем Ассоциации кинопродюсеров Кыргызстана, экспертом ЮНЕСКО и руководителем индустриальной платформы CAF PITCH Бишкекского международного кинофестиваля.

Отдельное внимание организаторы уделили её фильму "Курак" (2025), снятому совместно с Эмилем Атагельдиевым. В создании картины участвовали семь стран. На мировой премьере в Пусане фильм получил две награды, а впоследствии был отмечен на кинофестивалях Азии и Европы.

Как отмечается в предоставленной информации, за более чем 60-летнюю историю "Золотого апельсина" представители Кыргызстана впервые вошли в жюри Национального конкурса.

При этом кыргызское кино уже было представлено на фестивале. В 1978 году экранизация произведения Чингиза Айтматова "Тополёк мой в красной косынке" получила награду в Анталье. В 2009 году на фестивале также демонстрировалась драма "Тенгри".

В состав других конкурсных жюри фестиваля 2026 года вошли актёры Мерьем Узерли, Неджат Ишлер, Фатих Артман и Фадик Севин Атасой. Среди председателей конкурсных коллегий - режиссёр Дервиш Заим и кинооператор Андреас Синанос.


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URL: https://www.vb.kg/462597
Теги:
кино, Турция, фестиваль, Кыргызстан
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