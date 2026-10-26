Ош может установить побратимские связи с французским Ошем

Город Ош может установить побратимские отношения с одноимённым городом во Франции. Такая инициатива обсуждалась на встрече руководителя аппарата мэрии Оша Мыктыбека Осмоналиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Кыргызстане Николя Фаем.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Речь идет о французском городе Ош (Auch), расположенном на юго-западе страны, в регионе Окситания. Он является административным центром департамента Жер (прим. ред.).

В ходе встречи стороны обсудили перспективы социально-экономического развития Оша и вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено расширению связей в сферах культуры, науки, инвестиций и туризма. Также обсуждались возможности реализации образовательных инициатив, изучения историко-культурного наследия и проведения археологических исследований.

Мыктыбек Осмоналиев приветствовал французскую делегацию и выразил благодарность за проявленный интерес к городу Ош.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы привлечения инвестиций в город.

По итогам встречи участники договорились продолжить развитие сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.