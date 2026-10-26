Девочка из России спела хит на кыргызском языке и растрогала Amirchikа

Трогательная история дружбы культур и искренней детской мечты покоряет социальные сети. Юная жительница Москвы Вера Гурдова, вдохновившись творчеством популярного певца родом из Кыргызстана Amirchik (Амирхана Батабаева), решила исполнить его композицию "Кыргызстан" на языке оригинала.

Девочка никогда не бывала в Кыргызстане и не знала языка, однако искренняя любовь к музыке артиста помогла ей разучить сложные слова и мелодию. Первое видео, где юная поклонница задорно поет трек в машине, быстро разлетелось по Сети и собрало тысячи восторженных откликов.

Ее старания не остались незамеченными. Автор хита лично обратил внимание на ролик. Amirchik оставил под публикацией теплое сообщение: "Милашка".

Вдохновленная реакцией кумира, начинающая вокалистка пошла дальше и записала полноценную профессиональную версию композиции в студии звукозаписи, поделившись результатом в своем блоге.

Пользователи соцсетей из Кыргызстана и России активно поддержали юную певицу, отмечая в комментариях, что такие искренние порывы объединяют людей, рушат языковые барьеры и доказывают, что для настоящего творчества и дружбы расстояний не существует.