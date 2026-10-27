Креативная экономика КР. Как наши идеи завоёвывают мировое признание

Кыргызстан привлёк внимание международных экспертов на V Всемирной конференции креативной экономики (WCCE) в Джакарте. Опыт страны в развитии креативных индустрий, создании специальных условий для творческого бизнеса и продвижении национальной культуры стал одной из тем международного обсуждения.

Что именно заинтересовало зарубежных специалистов? Почему креативная экономика уже стала частью повседневной жизни кыргызстанцев? Можно ли считать концерты мировых звёзд экономическим ресурсом и чему Кыргызстан способен научиться у Индонезии?

Об этом в интервью "Вечернему Бишкеку" рассказал ведущий специалист отдела развития предпринимательства управления политики бизнес-среды Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Бектурсун Алыбаев.

- Кыргызстан принял участие во Всемирной конференции креативной экономики в Джакарте. Расскажите, пожалуйста, о поездке. Как оценили развитие креативной экономики нашей страны на международной площадке?

- Кыргызская Республика действительно приняла участие в пятой Всемирной конференции креативной экономики, которая состоялась в Джакарте. Инициатором проведения этого мероприятия выступила Индонезия.

Прежде всего, хотелось бы остановиться на том, что по поручению президента Садыра Жапарова в Кыргызстане был создан Парк креативных индустрий.

На мой взгляд, этот парк уникален. Его особенность заключается в предоставлении налоговых льгот и других благоприятных условий для развития креативного предпринимательства. Я бы даже сказал, что это единственный в мире парк, который предлагает подобный комплекс преференций.

Для резидентов предусмотрены достаточно низкие налоговые ставки. При этом создаются возможности для развития самых разных направлений, включая кинематограф, моду, 3D-анимацию и моушн-дизайн.

Сегодня парк активно работает, и мы уже видим результаты его деятельности.

Хотелось бы отдельно отметить участие представителей Парка креативных индустрий в конференции. У парка есть наблюдательный совет, который объединяет представителей государственных органов, бизнеса и некоммерческих организаций.

Председателем наблюдательного совета является известный представитель креативной индустрии Данияр Аманалиев. Его непосредственное участие имеет большое значение, поскольку он известен не только в Кыргызстане, но и за его пределами. Это позволяет представлять наш опыт не только на уровне государственных органов, но и непосредственно в профессиональном творческом сообществе.

В состав кыргызстанской делегации вошли представители государственных структур и бизнеса. Делегацию возглавляла заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова, которая также является членом наблюдательного совета парка.

Кроме того, участвовал заместитель министра финансов. Его присутствие было особенно важным с учётом вопросов государственной поддержки и развития креативных индустрий.

Были представлены и отечественные компании, в том числе Codify, а также представители индустрии моды и других творческих направлений.

И, конечно, одним из наиболее значимых результатов поездки стало международное признание кыргызстанского опыта.

- Вы говорите о международном признании. Кто именно из мировых экспертов отметил достижения Кыргызстана и почему их оценка настолько важна?

- Мы получили признание со стороны людей, которые фактически стояли у истоков современной креативной экономики, участвовали в формировании её концепции и продвижении на международном уровне.

Вообще, если говорить о творчестве как о человеческой способности, оно существует с древнейших времён. Люди всегда стремились придумывать что-то новое, искать решения, создавать инструменты, осваивать окружающий мир.

Наверное, именно благодаря такому творческому подходу человек научился пользоваться огнём, приручать животных и постепенно развивать цивилизацию.

То есть креативность существовала всегда. Но если говорить об институциональном понимании креативной экономики, о её признании как самостоятельного сектора, здесь необходимо вспомнить нескольких выдающихся международных специалистов.

Прежде всего, Джона Ньюбигина. Он известен как один из идеологов развития креативных индустрий, участвовал в формировании соответствующей государственной политики Великобритании, является сооснователем Creative UK и работал в сфере продвижения креативных индустрий Лондона.

Именно Великобритания одной из первых начала рассматривать креативную экономику как отдельное направление государственной политики. Сегодня британский опыт широко известен во всём мире.

При этом другие государства, в частности Индонезия, продолжили развивать эту модель с учётом собственных особенностей и новых тенденций.

Следующий эксперт, которого хотелось бы отметить, Мартин Смит. Это международный исследователь и консультант в области культурных и креативных индустрий, связанный с университетом Голдсмитс в Лондоне.

Также необходимо назвать Эдну дос Сантос-Дуйзенберг из Бразилии. Она долгое время работала в системе Организации Объединённых Наций, занималась вопросами торговли, развития и креативной экономики.

Её деятельность сыграла важную роль в продвижении креативной экономики в международной повестке ООН.

Для Кыргызстана это направление особенно важно, поскольку наша страна стремится активнее участвовать в обсуждении глобальных вопросов развития.

Отдельно хотел бы отметить Дваниту Ларасати, известную индонезийскую исследовательницу и преподавателя в области промышленного дизайна.

Все эти специалисты принимали участие в обсуждениях на конференции.

В ходе нескольких сессий подчёркивалось, что Кыргызстан, несмотря на сравнительно небольшие размеры страны, сегодня способен задавать определённые тенденции в развитии креативных индустрий.

Наш опыт представляет интерес для других государств. Более того, по примеру Кыргызстана аналогичные парки начали создаваться и в соседних странах.

Таким образом, Кыргызстан не только внедряет у себя механизмы развития креативной экономики, но и делится собственным опытом.

Сама конференция, безусловно, стала площадкой мирового уровня. Индонезия приложила огромные усилия к её организации. Хотелось бы отметить гостеприимство принимающей стороны, внимание к деталям, точность и творческий подход к проведению мероприятия.

- Вы привели в пример Всемирные игры кочевников. Какие ещё мероприятия и направления можно отнести к креативной экономике? Насколько глубоко она уже проникла в повседневную жизнь кыргызстанцев?

- Когда мы говорим о креативной экономике, в первую очередь имеем в виду то, что человек создаёт благодаря собственным идеям, таланту и творческим способностям.

Это кинематография, 3D-анимация, моушн-дизайн, различные виды прикладного искусства, мода и многие другие направления.

Сегодня в мире особое значение приобретают продукты, созданные непосредственно человеком, его руками, голосом, воображением и творческим трудом.

В условиях активного развития искусственного интеллекта человеческое творчество приобретает особую ценность.

Возьмём Всемирные игры кочевников. Мы все были свидетелями того, как национальные традиции Кыргызстана переплелись с современными творческими решениями.

Особенно ярко это проявилось во время церемонии открытия. Переходы между эпизодами, музыкальное сопровождение, постановка, визуальные решения производили сильное впечатление.

У зрителей буквально появлялись мурашки, у некоторых выступали слёзы.

Это и есть пример того, как культурное наследие можно представить через современные креативные подходы.

Но креативная экономика не ограничивается крупными культурными мероприятиями.

Она уже присутствует практически в жизни каждого кыргызстанца.

Посмотрите на цифровые решения, которыми мы пользуемся. Например, систему "Тундук" или экосистемы, созданные некоторыми банками.

Сегодня через такие платформы можно приобретать товары, покупать билеты на концерты, бронировать авиаперелёты, планировать путешествия и пользоваться различными услугами.

Всё это связано с развитием современных технологий, новых продуктов и нестандартных решений.

Когда руководство страны дало импульс развитию креативной экономики, предпринимательское сообщество достаточно активно откликнулось на эту инициативу.

И сегодня мы видим, как эти направления развиваются.

Отдельного внимания заслуживает отечественный кинематограф.

На конференции в Джакарте отмечалось, что за последние пять лет кыргызстанское кино существенно укрепило свои позиции.

Если я не ошибаюсь, более 60 процентов кинопотребления в стране приходится на фильмы отечественного производства.

Мы видим, что кыргызстанские режиссёры выпускают всё больше картин, а зрители проявляют к ним большой интерес.

Это важный показатель востребованности собственного культурного продукта.

Интересно сравнить нашу ситуацию с Индонезией.

Во время общения с индонезийскими коллегами, в том числе представителями Министерства креативной экономики, обсуждалось потребление национального контента на цифровых платформах.

Нам рассказывали, что в Индонезии на таких сервисах, как Netflix и Spotify, большой популярностью пользуется отечественная продукция: фильмы, музыка, подкасты и другие программы.

Это показывает, что креативная экономика проявляет себя не только через производство творческого продукта, но и через интерес аудитории к нему.

- А приезд Шакиры в Кыргызстан можно считать частью креативной экономики?

-Приезд Шакиры в Кыргызстан обусловлен многими обстоятельствами. Сегодня у нас происходит немало интересных событий. В обществе даже появилось выражение "прайм-эра", которым люди характеризуют нынешний период.

Возможно, мировые звёзды такого масштаба и сами хотят стать свидетелями происходящих в Кыргызстане изменений.

Я думаю, что своим приездом Шакира помогла представить нашу страну международной аудитории.

Она показала Кыргызстан миру так же, как во время своих выступлений привлекает внимание к другим странам.

При этом важно понимать, что выступление артиста мирового уровня представляет собой работу огромной команды.

Мы видим на сцене одного исполнителя, но за его выступлением стоят организаторы, переговорщики, технические специалисты, хореографы, дизайнеры и многие другие профессионалы.

Они занимаются подготовкой сцены, оформлением пространства, музыкальным и визуальным сопровождением, соблюдением технических и бытовых райдеров артиста.

Если говорить о танцах, сценических решениях, оформлении, взаимодействии исполнителя с публикой, всё это, безусловно, связано с творчеством.

Каждое выступление артиста является результатом совместной работы множества людей.

Поэтому подобные мероприятия имеют непосредственное отношение к креативным индустриям.

В то же время организация концертов мирового уровня требует серьёзного внимания к безопасности.

Хотелось бы воспользоваться случаем и поблагодарить Министерство внутренних дел за организацию охраны общественного порядка во время концерта Шакиры.

При таком большом скоплении людей безопасность должна оставаться приоритетом.

И здесь необходимо особо отметить работу наших сотрудников милиции.

Как мы видим из новостей, Кыргызстан не ограничивается приездом одной мировой звезды. Обсуждаются и возможные выступления других известных артистов.

На мой взгляд, это свидетельствует о формировании среды, в которой можно проводить масштабные международные мероприятия.

- Вы побывали в Индонезии и познакомились с её подходами к развитию креативных индустрий. Какой опыт этой страны, на ваш взгляд, Кыргызстан мог бы использовать у себя?

- Опыт Индонезии действительно уникален. Прежде всего, интересно то, что в стране существует отдельное Министерство креативной экономики. За время своей профессиональной деятельности я ранее не сталкивался с подобной практикой.

Во время конференции состоялись двусторонние переговоры. По поручению индонезийского министра для нашей делегации провели подробную презентацию, рассказали о структуре ведомства, механизмах развития креативных индустрий и законодательных инициативах. Это был содержательный профессиональный диалог.

Мы также обсудили перспективы сотрудничества между Министерством экономики и коммерции Кыргызстана и Министерством креативной экономики Индонезии, в том числе обмен опытом.

Особый интерес представляет индонезийский подход к сохранению и популяризации национальной культуры. Сегодня в Кыргызстане возрождается интерес к национальной одежде, традициям и истории. При этом молодое поколение воспринимает информацию преимущественно через социальные сети и современные цифровые форматы.

Поэтому наша задача не просто сохранить культурное наследие, но и сделать его интересным и понятным молодёжи. Именно здесь креативная экономика открывает новые возможности. Она позволяет развивать предпринимательство и одновременно сохранять национальную идентичность, традиции и обычаи.