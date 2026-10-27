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В Кыргызстане запустили выездное обслуживание иностранных студентов

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В Кыргызстане запустили выездное обслуживание иностранных студентов для оформления персонального идентификационного номера (ПИН) непосредственно по месту учёбы.

Инициативу реализуют государственное предприятие "Центр приема иностранных студентов" при Министерстве науки, высшего образования и инноваций совместно с государственным учреждением "Кызмат".

Первое выездное обслуживание состоялось на базе Международной школы медицины УНПК МУК.

Теперь иностранные студенты могут обратиться к специалистам Центра обслуживания населения непосредственно в учебном заведении, не тратя время на поездку в ЦОН и ожидание в очереди.

ПИН необходим иностранным гражданам для идентификации личности в государственных информационных системах и получения ряда государственных услуг.

Как отмечают организаторы, новый формат обслуживания призван упростить оформление документов и сократить время, которое студенты вынуждены тратить на административные процедуры.

В дальнейшем ГП "Центр приема иностранных студентов" и ГУ "Кызмат" планируют организовать аналогичное выездное обслуживание и в других вузах Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/462610
Теги:
вуз, студенты, информационные технологии, Кыргызстан
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