В Нарынском районе снежного барса с двумя детёнышами сняли на видео

В одном из сёл Нарынского района местные жители запечатлели на видео снежного барса с двумя детёнышами. Животных заметили во время перехода через большой мост. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По словам автора видео, возраст детёнышей предположительно составляет около одного года.

Кыргызстан является одним из основных ареалов обитания снежного барса. По имеющимся оценкам, численность этих редких хищников в стране составляет около 450–550 особей. После резкого сокращения популяции в 1990-х годах в последние годы отмечается тенденция к её постепенному восстановлению.

Основные места обитания снежного барса находятся в Иссык-Кульской и Нарынской областях.

Снежный барс признан национальным символом Кыргызстана соответствующим указом президента страны.

Напомним, 23 октября 2026 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области состоялось открытие научно-исследовательского центра "Ак-Илбирс". Его деятельность будет направлена на изучение, охрану и реабилитацию снежных барсов.