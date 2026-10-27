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В Кыргызстане выявлены 160 несанкционированных свалок

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В Кыргызстане из 230 оставшихся свалок 160 являются несанкционированными. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с Экологической прокуратурой намерено усилить контроль за обращением с отходами в Нарынской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ранее в стране насчитывалось 323 свалки. После проведения административно-территориальной реформы, рекультивации, захоронения отходов и объединения мелких свалок их количество сократилось до 230. Всего ликвидировано 93 свалки.

Вопросы обращения с отходами обсудили на совещании в формате видеоконференции с участием представителей Экологической прокуратуры, органов местного самоуправления северных областей, Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также Национального института общественного здоровья.

Особое внимание уделили незаконному сбросу твёрдых бытовых отходов, регулярным возгораниям и тлению мусора, смешиванию медицинских отходов с бытовыми и нарушениям экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

Участники встречи отметили недостаточную координацию и контроль со стороны органов местного самоуправления в сфере обращения с бытовыми отходами, а также органов здравоохранения в вопросах утилизации медицинских отходов.

В министерстве пояснили, что одной из причин возгораний на свалках является накопление метана, образующегося при разложении органических отходов. В глубоких слоях мусора температура может достигать 60–80 градусов, что создаёт условия для самовозгорания. Такие пожары могут продолжительное время тлеть под поверхностью, сопровождаясь выделением токсичных веществ.

Для решения проблемы министерство разработало и утвердило технические нормы строительства современных полигонов твёрдых бытовых отходов с учётом международных требований, строительных норм и государственных стандартов.

Соблюдение установленных требований позволит снизить риски возгораний, тления отходов и выбросов опасных веществ в атмосферу.

По итогам совещания принято решение создать межведомственную рабочую комиссию с участием Экологической прокуратуры.

Специалисты планируют выехать в северные регионы Кыргызстана, обследовать действующие свалки, провести съёмку с использованием беспилотников и инструментальные замеры загрязнения окружающей среды.

На основании результатов обследования комиссия подготовит заключение для принятия дальнейших мер.


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URL: https://www.vb.kg/462612
Теги:
Минприродресурсов, мусор, экология, Кыргызстан
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