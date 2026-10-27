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Драка попала на видео: милиция установила двух участников

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В Бишкеке милиция установила личности двух участников драки на улице Курманжан Датка, видео которой распространилось в социальных сетях.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района столицы.

26 октября сотрудники милиции обнаружили видеозапись драки в ходе мониторинга социальных сетей. После проведения соответствующих мероприятий были установлены двое участников инцидента, Э.М. и Э.М.

Обоих доставили в городской отдел милиции № 7 УВД Свердловского района для разбирательства.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации (ЖУИ). По результатам доследственной проверки в отношении двух граждан составлены протоколы по статье 126 ("Мелкое хулиганство") Кодекса КР о правонарушениях.

В настоящее время сотрудники милиции устанавливают личности остальных участников драки. После их установления будут приняты меры в соответствии с законодательством.


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URL: https://www.vb.kg/462635
Теги:
задержание, драка, Бишкек, милиция
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