Кыргызстан и ВПП ООН обсудили расширение программ школьного питания

Кыргызстан и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) обсудили расширение программ школьного питания, поддержку уязвимых групп населения и укрепление продовольственной безопасности.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел КР.

Вопросы рассмотрели на встрече первого заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Асеина Исаева с исполняющим обязанности исполнительного директора ВПП ООН Карлом Скау.

Стороны обсудили перспективы расширения деятельности организации в Кыргызстане, в том числе в рамках Программы продовольственной безопасности и питания на 2025-2030 годы.

Особое внимание уделили снижению рисков стихийных бедствий и повышению устойчивости жителей горных районов к природным и климатическим угрозам.

Карл Скау выразил признательность кыргызской стороне за содействие в реализации совместных проектов в области социальной поддержки населения и обеспечения продовольственной безопасности.

В свою очередь, Асеин Исаев отметил, что это первый визит руководства ВПП ООН в Кыргызстан. Он подтвердил готовность страны к дальнейшему развитию партнерства и пригласил Карла Скау принять участие во Втором Глобальном горном саммите "Бишкек+25", запланированном на октябрь 2027 года.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество, в том числе по вопросам взаимодействия Кыргызстана с ВПП ООН.

Сотрудничество также рассмотрели в контексте предстоящего членства Кыргызстана в Совете Безопасности ООН в 2027-2028 годах.