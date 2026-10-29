В Кыргызстане план подачи оросительной воды выполнен на 80%

В Кыргызстане активно продолжаются работы по осеннему влагонакопительному поливу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

По состоянию на 26 октября 2026 года республиканский план подачи оросительной воды выполнен на 80%. В связи с дождливой погодой в этом году почва достаточно увлажнена, поэтому потребность в поливе была ниже обычного.

В настоящее время из водных источников забирается 117,74 м³ воды в секунду. Специалисты проводят работы по влагозарядковому поливу и поливу перед осенним севом озимых культур.

При запланированном объеме подачи оросительной воды в 6 271,36 млн м³ фактически подано 5 052,71 млн м³. Из общей площади полива в 3 680,84 тыс. гектаров на сегодняшний день обработано 2 905,06 тыс. гектаров. В частности, 136,618 тыс. гектаров приходится на осенний влагозарядковый полив, а 62,190 тыс. гектаров - на полив перед севом озимых.

Выполнение плана подачи оросительной воды по регионам распределилось следующим образом: