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В Кыргызстане план подачи оросительной воды выполнен на 80%

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В Кыргызстане активно продолжаются работы по осеннему влагонакопительному поливу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

По состоянию на 26 октября 2026 года республиканский план подачи оросительной воды выполнен на 80%. В связи с дождливой погодой в этом году почва достаточно увлажнена, поэтому потребность в поливе была ниже обычного.

В настоящее время из водных источников забирается 117,74 м³ воды в секунду. Специалисты проводят работы по влагозарядковому поливу и поливу перед осенним севом озимых культур.

При запланированном объеме подачи оросительной воды в 6 271,36 млн м³ фактически подано 5 052,71 млн м³. Из общей площади полива в 3 680,84 тыс. гектаров на сегодняшний день обработано 2 905,06 тыс. гектаров. В частности, 136,618 тыс. гектаров приходится на осенний влагозарядковый полив, а 62,190 тыс. гектаров - на полив перед севом озимых.

Выполнение плана подачи оросительной воды по регионам распределилось следующим образом:

  1. Чуйская область - 1 287,84 млн м³;
  2. Жалал-Абадская область - 842,264 млн м³;
  3. Ошская область - 798,61 млн м³;
  4. Таласская область - 615,4 млн м³;
  5. Баткенская область - 557,16 млн м³;
  6. Нарынская область - 515,5 млн м³;
  7. Иссык-Кульская область - 435,94 млн м³.


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URL: https://www.vb.kg/462658
Теги:
вода, Кыргызстан, полив
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