В ООН отметили успехи Кыргызстана в развитии дошкольного образования

Министр просвещения Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева принимает участие в 9-й сессии Комитета по социальному развитию Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которая проходит в Бангкоке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, мероприятие объединило представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона, международных организаций и экспертов для обсуждения вопросов сокращения бедности, социальной поддержки населения и развития человеческого капитала.

В ходе сессии Догдуркул Кендирбаева представила опыт Кыргызстана в реализации государственной политики в области раннего развития детей. Она рассказала о реформах в системе образования, расширении доступа к дошкольному воспитанию и мерах социальной поддержки семей.

Особое внимание министр уделила развитию инклюзивного образования, внедрению альтернативных форм дошкольного обучения и созданию равных возможностей для детей.

Представители ЭСКАТО и Азиатского банка развития положительно оценили государственную политику Кыргызстана в области раннего развития детей, отметив последовательность проводимых реформ и инициатив.

В министерстве также напомнили, что сотрудничество Кыргызстана с ЭСКАТО развивается на межгосударственном уровне. Ранее исполнительный секретарь комиссии Армида Салсия Алишахбана посетила Кыргызстан, где встретилась с председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым и представителями государственных органов.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия и перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества.