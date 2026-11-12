Власти проверили готовность Бишкекской ТЭЦ к зимним нагрузкам

Заместитель председателя Кабинета министров КР Эрлист Акунбеков поручил усилить контроль за техническим состоянием энергетического оборудования, обеспечить необходимые запасы топлива и принять меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций в отопительный период 2026–2027 годов.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По её данным, соответствующие поручения даны 12 ноября по итогам совещания на муниципальном предприятии "Бишкекская теплоэлектроцентраль".

В ходе встречи участники обсудили готовность энергетических объектов к зимним нагрузкам, надёжность работы оборудования и бесперебойное обеспечение населения теплом и электроэнергией.

Особое внимание уделили взаимодействию энергетических компаний и оперативному реагированию на возможные аварийные ситуации.

Перед совещанием Эрлист Акунбеков осмотрел производственные объекты ТЭЦ, ознакомился с состоянием основного и вспомогательного оборудования, а также организацией рабочих процессов.

Руководство предприятия представило информацию о запасах топлива, текущих режимах работы станции и мерах по обеспечению её стабильной деятельности в периоды повышенной нагрузки.

В совещании также приняли участие руководители государственных органов и энергетических компаний.