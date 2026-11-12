В Бишкеке 114 единиц спецтехники готовы к уборке снега

В Бишкеке из-за ожидаемого снегопада коммунальные службы переведены в режим готовности. Для очистки городских дорог подготовлены 114 единиц техники и более тысячи работников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По её данным, к уборке снега готовы 55 специализированных снегоуборочных машин, 34 трактора "Беларусь" со щётками и отвалами, три фронтальных погрузчика, пять машин УКМ-2500, шесть единиц техники "Бобкэт", три снегопогрузчика АСП-25 и четыре самосвала "Хово".

Для очистки проезжей части планируется привлечь 50 сотрудников дорожно-эксплуатационной службы. Ещё 954 уборщика и 197 грузчиков будут задействованы на остановках общественного транспорта, тротуарах и прилегающих территориях.

Уборка будет проводиться поэтапно. В первую очередь коммунальные службы займутся основными магистралями, улицами, по которым проходит общественный транспорт, и участками с повышенным риском образования гололёда.

Для обработки дорог противогололёдными материалами предприятие "Тазалык" располагает запасом технической соли. По состоянию на 1 ноября её объём составлял 6 769 тонн.

В мэрии напомнили, что ежегодно с 1 ноября предприятие переходит на осенне-зимний режим работы, предусматривающий очистку дорог от снега и борьбу с гололёдом.

Городские власти призывают водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дорогах и не препятствовать работе снегоуборочной техники.