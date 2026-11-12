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В Бишкеке милиция провела встречу с 500 иностранными студентами

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В Бишкеке сотрудники милиции провели профилактическую встречу с иностранными студентами Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Н. Ельцина. В мероприятии приняли участие более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По её данным, встреча состоялась 12 ноября. Студентам разъяснили требования законодательства Кыргызстана, правила пребывания иностранных граждан, порядок оформления и продления виз, сроки регистрации и правила пересечения государственной границы.

Особое внимание уделили соблюдению общественного порядка, профилактике правонарушений и ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Во встрече также участвовали представители Пограничной службы, государственного учреждения "Кызмат" и Департамента консульской службы Министерства иностранных дел КР.

В завершение сотрудники милиции призвали иностранных студентов соблюдать законодательство страны, своевременно оформлять необходимые документы и не допускать нарушений общественного порядка.


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URL: https://www.vb.kg/463046
Теги:
студенты, Бишкек, профилактика, милиция
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