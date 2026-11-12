ОcОО "Алтынкен" объявляет о проведении тендера

Заказчик:

ОсОО "Алтынкен"

(Кыргызская Республика, Чуйская область,

Кеминский р-он, г. Орловка, ул. Кудряшова 18,

ИНН 00504200610034, тел. 00996-3135-52509, факс 00996-3135-52509)

Предмет тендера:

Выполнение проектных работ по объекту:

"Наращивание высоты дамбы нижнего (флотационного) хвостохранилища"

Цель проекта:

Обеспечение дальнейшей эксплуатации хвостохранилища с учетом требований промышленной и экологической безопасности, увеличения его емкости и устойчивости сооружений.

1. Объем выполняемых работ

В состав проектных работ входит:

Адаптация проектной документации в соответствии с требованиями нормативных документов КР;

Выполнение расчетов устойчивости дамбы, фильтрации, дренажной системы;

Разработка мероприятий по охране окружающей среды и промышленной безопасности;

Согласование и прохождение всех необходимых экспертиз.

2. Требования к участникам

Наличие лицензии на выполнение проектных работ;

Опыт выполнения аналогичных проектов (подтвержденный перечнем объектов и отзывами заказчиков);

Наличие квалифицированных специалистов соответствующего профиля;

Финансовая устойчивость и отсутствие судебных/банкротных процедур.

3. Условия тендера

Форма проведения: открытый конкурс (тендер);

Срок подачи заявок: по 23 ноября 2026 г;

Место и способ подачи заявок: atkbjyx@gmail.com;

Критерии оценки: цена, сроки выполнения, опыт, квалификация специалистов, техническое предложение;

Предполагаемый срок выполнения проектных работ: 4 месяца.

4. Контактная информация

Для получения конкурсной документации обращаться по адресу:

Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский р-он, г. Орловка, ул. Кудряшова 18,

Ипантьев А.А, телефон 0701 886 291, e-mail - aipantev@mail.ru.

5. Примечание

Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения без объяснения причин.