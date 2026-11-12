ОcОО "Алтынкен" объявляет о проведении тендера

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Заказчик:
ОсОО "Алтынкен"
(Кыргызская Республика, Чуйская область,
Кеминский р-он, г. Орловка, ул. Кудряшова 18,
ИНН 00504200610034, тел. 00996-3135-52509, факс 00996-3135-52509)
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Предмет тендера:
Выполнение проектных работ по объекту:
"Наращивание высоты дамбы нижнего (флотационного) хвостохранилища"
Цель проекта:
Обеспечение дальнейшей эксплуатации хвостохранилища с учетом требований промышленной и экологической безопасности, увеличения его емкости и устойчивости сооружений.
1. Объем выполняемых работ
В состав проектных работ входит:
- Адаптация проектной документации в соответствии с требованиями нормативных документов КР;
- Выполнение расчетов устойчивости дамбы, фильтрации, дренажной системы;
- Разработка мероприятий по охране окружающей среды и промышленной безопасности;
- Согласование и прохождение всех необходимых экспертиз.
2. Требования к участникам
- Наличие лицензии на выполнение проектных работ;
- Опыт выполнения аналогичных проектов (подтвержденный перечнем объектов и отзывами заказчиков);
- Наличие квалифицированных специалистов соответствующего профиля;
- Финансовая устойчивость и отсутствие судебных/банкротных процедур.
3. Условия тендера
- Форма проведения: открытый конкурс (тендер);
- Срок подачи заявок: по 23 ноября 2026 г;
- Место и способ подачи заявок: atkbjyx@gmail.com;
- Критерии оценки: цена, сроки выполнения, опыт, квалификация специалистов, техническое предложение;
- Предполагаемый срок выполнения проектных работ: 4 месяца.
4. Контактная информация
Для получения конкурсной документации обращаться по адресу:
Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский р-он, г. Орловка, ул. Кудряшова 18,
Ипантьев А.А, телефон 0701 886 291, e-mail - aipantev@mail.ru.
5. Примечание
Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения без объяснения причин.