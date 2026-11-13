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Зууракан Каденова: Одни тратят отпускные на отдых, наши ученые - на статьи

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В Бишкеке, на пересечении улиц Уметалиева и Чуй, в тихом и неприметном с виду здании располагается особое научное учреждение - Институт математики. Предмет, который многие со школьной скамьи воспринимают как нечто исключительно сложное и сухое ("математика - нелюбимый урок"), на поверку оказывается основой, без которой невозможно представить человеческую жизнь. Благодаря этому институт не только продолжает свою работу, но и углубляет научные поиски, выполняет жизненно важные для страны расчеты и укрепляет международные связи. О том, какую пользу приносят международные контакты института, о молодых ученых и других интересных фактах нашему изданию рассказала директор научного учреждения, доктор физико-математических наук Зууракан Каденова.

Сила науки - в сотрудничестве

По словам руководителя института, учреждение поддерживает прочные связи с коллегами из стран СНГ.

- Кроме того, мы активно сотрудничаем с дальним зарубежьем, в частности с математиками из Чехии, развиваем партнерство с Сербией, - отмечает наша собеседница.

Традиционно сильны и научные связи с российским академическим сообществом. Успешно развивается взаимодействие с математиками всемирно известного Академгородка в Новосибирске и специалистами Московского государственного университета.

Веяния времени - искусственный интеллект и информационные технологии - открыли для института совершенно новые направления исследований.

- Можно сказать без преувеличения, что все эти технологии выросли на фундаменте фундаментальной математики, - подчеркивает Зууракан Каденова.

Серьезные возможности для работы открыла и деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

- Был запущен проект под названием "Древо ШОС", в рамках которого планировалось обучить 1 тысячу специалистов в сфере информационных технологий. За последние три года обучение там прошли свыше 200 специалистов из Кыргызстана, причем 20 из них - сотрудники нашего института, - рассказала собеседница.

Только в сентябре этого года группа из шести сотрудников института ездила на повышение квалификации в китайский город Нанкин.

Разумеется, ученые ездят на мероприятия ШОС не просто в роли слушателей. Свой научный потенциал они активно направляют на реализацию конкретных проектов.

Например, недавно на крупном экономическом форуме ШОС в китайском Урумчи представители института представили свои предложения по применению математики в развитии искусственного интеллекта и IT-технологий. Итогом стало подписание шестистороннего меморандума. Документ предусматривает создание совместной международной лаборатории по искусственному интеллекту.

- В этом проекте участвуют наш Институт математики, Синьцзянский университет, Синьцзянский педагогический университет и Синьцзянская ассоциация цифровых технологий, - пояснила Зууракан Каденова.

Преданные науке люди

Сегодня в институте трудятся 42 человека. В этом относительно небольшом коллективе научные степени имеют 16 сотрудников, в том числе 1 академик и 2 члена-корреспондента. Растет и научная смена: к защите кандидатских диссертаций готовятся двое молодых ученых.

Свои труды исследователи публикуют на страницах научного журнала "Вестник Института математики", который с 2018 года издается на английском языке. А академик Алтай Бөрүбаев, совершивший прорыв в области топологии, выпустил в 2021 году монографию на английском языке в китайском Циндао. В целом институт регулярно издает монографии ведущих ученых.

Широко известны и школьные пособия. Так, учебник "Начала алгебры и анализа", написанный ученым Саманом Искандаровым в соавторстве с коллегами, долгие годы используется в средних школах. Академия образования регулярно привлекает сотрудников института к созданию учебной литературы для школьников. Кроме того, был заново переработан и обновлен словарь математических терминов.

Что касается финансовой стороны, то зарплаты сотрудников подросли и составляют в среднем около 32 тысяч сомов.

Конечно, ученые стараются привлекать гранты. Однако, по словам директора института, фондов и организаций, готовых масштабно финансировать именно чистую математику, практически нет.

Практическая польза

Деятельность института не ограничивается фундаментальными математическими исследованиями. Ученые успешно переносят теорию в практическую плоскость.

В частности, специалисты работают над созданием специального приложения для агропромышленного сектора. Программа должна на основе введенных фермером данных о площади земли или поголовье скота выдавать оптимальные расчеты и рекомендации для хозяйств.

Кроме того, на основании Указа Президента Кыргызской Республики перед институтом поставлена задача выполнить математические расчеты для охраны озера Иссык-Куль. Цель исследования - оптимизация туристических потоков.

- В некоторых районах Иссык-Куля наблюдается переизбыток отдыхающих, в других - наоборот, пусто. Поэтому регулирование предполагается вести по четырем направлениям: экологическая безопасность, управление транспортными потоками, улучшение качества сервиса и сохранение природных ресурсов, - рассказала Зууракан Каденова.

Кыргызская математическая школа

За долгие годы своего существования институт взрастил не одно поколение выдающихся ученых и сформировал мощные научные школы. По словам Зууракан Каденовой, сильные школы созданы в направлениях топологии и геометрии.

Школа топологии, основанная академиком Алтаем Бөрүбаевым, считается одной из крупнейших и авторитетных в Центральноазиатском регионе. Школа доктора наук Абыта Асанова исследует некорректные и обратные математические задачи. А другой видный ученый института, член-корреспондент НАН КР Павел Панков внес огромный вклад в адаптацию кыргызского языка для компьютерных систем и в развитие математического моделирования.

Подводя итог, Зууракан эже отмечает, что институт ни на минуту не останавливался в своем развитии. Несмотря на скромные зарплаты и нехватку условий, коллектив не свернул с научного пути.

- Одни люди тратят отпускные деньги на отдых, а наши ученые тратят отпускные на публикацию своих статей, - с гордостью резюмировала директор научного учреждения.

Суйунбек Шамшиев

Источник: silunews.kg


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URL: https://www.vb.kg/463048
Теги:
наука, Бишкек, Кыргызстан, Академия наук
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