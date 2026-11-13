В Вашингтоне высмеяли памятником медицинскую отсрочку Трампа

В США на Национальной аллее в Вашингтоне появилась новая сатирическая инсталляция, привлекшая всеобщее внимание накануне Дня ветеранов, передает Euronews.

Посетители Национальной аллеи останавливаются, чтобы сфотографировать покрытую золотой краской статую под названием "Пехотинец" (The Foot Soldier), которая высмеивает отсутствие у Дональда Трампа военной службы. Инсталляция, созданная протестной арт-группой Secret Handshake, обыгрывает медицинскую отсрочку от призыва во время войны во Вьетнаме, полученную в свое время после диагноза костных шпор на стопах. Рядом с фигурой Трампа также изображен маскот по имени Тоуи (Toey).

Табличка под скульптурой содержит саркастическую "оду" военному пути политика, описывая его как солдата, который дошел до "передовой уклонения от призыва", и приводит его цитату: "Я могу быть очень военным".

Эта работа стала последней в серии резонансных политических проектов арт-группы Secret Handshake. Ранее объединение отметилось другими скандальными инсталляциями, среди которых были золотая статуя Трампа, держащегося за руки с Джеффри Эпстином, и арт-объект в виде золотого унитаза.