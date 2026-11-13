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Госагентству физкультуры и спорта передали 21 служебный автомобиль

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- Самуэль Деди Ирие
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Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Улан Маматканов 10 ноября вручил ключи от 21 служебного автомобиля Государственному агентству физической культуры и спорта и его подведомственным организациям.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, машины закупили у отечественного автопроизводителя "Тулпар Моторс" в рамках поддержки местного производства.

По словам Улана Маматканова, обновление автопарка позволит укрепить материально-техническую базу ведомства, повысить оперативность работы спортивных учреждений в регионах и наладить более тесную координацию между центром и местами. Реализация этой меры направлена на улучшение условий труда специалистов и дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры по всей стране.


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URL: https://www.vb.kg/463057
Теги:
спорт, Кыргызстан, автомобили
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