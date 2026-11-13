Госагентству физкультуры и спорта передали 21 служебный автомобиль

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Улан Маматканов 10 ноября вручил ключи от 21 служебного автомобиля Государственному агентству физической культуры и спорта и его подведомственным организациям.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, машины закупили у отечественного автопроизводителя "Тулпар Моторс" в рамках поддержки местного производства.

По словам Улана Маматканова, обновление автопарка позволит укрепить материально-техническую базу ведомства, повысить оперативность работы спортивных учреждений в регионах и наладить более тесную координацию между центром и местами. Реализация этой меры направлена на улучшение условий труда специалистов и дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры по всей стране.