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Сборная Кыргызстана (U-17) забила 12 голов Северным Марианским островам

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- Самуэль Деди Ирие
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Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) триумфально стартовала в отборочном турнире Кубка Азии 2027 года, одержав разгромную победу над командой Северных Марианских островов со счётом 12:0.

Матч прошёл под полный контроль нашей сборной, которая продемонстрировала яркую и результативную игру в атаке, не оставив сопернику шансов и сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Впереди у подопечных сборной Кыргызстана ещё два ключевых поединка в рамках отборочного этапа: 17 ноября команда встретится со сборной Йемена, а 20 ноября сыграет против Монголии. Обе встречи пройдут на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке и начнутся в 18:00 по местному времени. Команда нацелена развить успех стартовой игры и завоевать путёвку в финальную часть Кубка Азии U-17 2027 года.


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URL: https://www.vb.kg/463061
Теги:
футбол, Кыргызстан
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