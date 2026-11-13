Сборная Кыргызстана (U-17) забила 12 голов Северным Марианским островам

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) триумфально стартовала в отборочном турнире Кубка Азии 2027 года, одержав разгромную победу над командой Северных Марианских островов со счётом 12:0.

Матч прошёл под полный контроль нашей сборной, которая продемонстрировала яркую и результативную игру в атаке, не оставив сопернику шансов и сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Впереди у подопечных сборной Кыргызстана ещё два ключевых поединка в рамках отборочного этапа: 17 ноября команда встретится со сборной Йемена, а 20 ноября сыграет против Монголии. Обе встречи пройдут на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке и начнутся в 18:00 по местному времени. Команда нацелена развить успех стартовой игры и завоевать путёвку в финальную часть Кубка Азии U-17 2027 года.