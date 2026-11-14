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Двалишвили заявил о нападении Нурмагомедова в Абу-Даби

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- Самуэль Деди Ирие
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Боец UFC Мераб Двалишвили получил травмы лица в результате предполагаемого нападения с участием Усмана Нурмагомедова и нескольких других лиц в отеле Абу-Даби.

Инцидент, по сообщениям СМИ, произошёл во время записи интервью в холле отеля, где 35-летний грузинский боец находился в преддверии запланированного на субботу поединка.

На видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, видно, как группа мужчин приближается к Двалишвили со спины, после чего начинается потасовка.

Двалишвили заявил, что к нападению причастны Нурмагомедов и его знакомые. На опубликованных в интернете фотографиях грузинский боец запечатлён с окровавленным лицом и многочисленными ушибами.

Инцидент поставил под вопрос участие Двалишвили в предстоящем поединке в Абу-Даби.

Обстоятельства произошедшего и степень тяжести полученных бойцом травм пока уточняются.


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URL: https://www.vb.kg/463063
Теги:
смешанные бои, драка
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